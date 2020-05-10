محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: كشف الدكتور عمران شريف، طبيب أمراض الرئة في سانتا آنا بكاليفورنيا، لشبكة "فوكس نيوز"، أنه تمكن من علاج مرضى كوفيد 19 الذين تم وضعهم على أجهزة التنفس من خلال دواء "Tocilizumab" المستخدم لعلاج التهاب المفاصل. لقراءة المزيد..اضغط هنا:

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كانت هذه تفاصيل خبر طبيب يتحدث عن تجربته لدواء ضد كورونا: يحارب الفيروس في 72 ساعة فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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