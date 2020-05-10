فى دقائق.. 5 علامات لاختيار البطيخ الأحمر حلو المذاق

محمد اسماعيل - القاهرة - يعتبر البطيخ من أكثر أنواع الفاكهة الصيفية التي يحبها الكبار والصغار، فبالإضافة إلى طعمه اللذيذ، يعمل على ترطيب الجسم من حر فصل الصيف.

كثير من الأشخاص ليس لديهم فكرة عن كيفية اختيار البطيخ الناضج، و"المسكر"، خاصة الرجال، ففي بعض الأحيان، يتم شراء بطيخة "ماسخة" لا طعم لها، وبالرغم من صعوبة معرفة مدى نضج البطيخة من الخارج، فهناك العديد من الحيل والعلامات التي يمكنها المساعدة على اختيار بطيخة حمراء، وحلوة المذاق، بحسب موقع "ويكي هاو" الأمريكي.

1-البطيخ المتماثل، والخالي من الكدمات أو الجروح أو الخدوش، أو الذي يحتوي على أي كتل أو نتوءات، لأن كل هذه العلامات تدل على أنه تعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، مما يعني جفافه.

2-لاختيار بطيخة ناضجة، تُحمل، وترفع إلى الأعلى بإحدى اليدين ويتم الطرق على الجزء السفلي منها باليد الأخرى، فعند سماع صوت أجوف عميق، يدل ذلك على أنها ناضجة ومليئة بالماء.

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3-البطيخة ذات الدرجات الفاتحة من اللون الأخضر المائل إلى الأصفر تكون ناضجة، وحمراء من الداخل، وحلوة الطعم.

4-يجب أن يكون البطيخ ثقيلًا بالنسبة لحجمه، حيث يشير ذلك إلى أنه مليء بالماء، ومن ثم يكون حلو المذاق.

5-بالرغم من غرابة المعلومة، فإن البقعة الصفراء في البطيخة، دليل على نضجها، وحلاوة طعمها.