الحذاء بـ 8 آلاف.. سعر إطلالة ياسمين صبري في أول جلسة تصوير مع "أبو هشيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نور إبراهيم

اعتادت النجمة ياسمين صبري أن تبهر متابعيها بإطلالتها الرائعة، فهي تختار دائما ما يناسب قوامها.

ظهرت ياسمين في أحدث إطلالة لها أمس من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وهي برفقة زوجها أحمد أبو هشيمة، بإطلالة حيوية وأنيقة.

واختارت ياسمين فستاناً قصيرا بألوان حيوية متعددة، واتسم الموديل بنقوش الورد وفروع الشجر، مزود بثلاث طبقات من الكرانيش، يحمل توقيع علامة الأزياء الشهيرة "دولتشي آند جابانا" ويبلغ سعره 1475 جنيه استرليني أي ما يعادل أكثر من 28 ألف جنيه.

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كما ارتدت ياسمين حذاء يحمل اسم العلامة التجارية "CHRISTIAN LOUBOUTIN" وبلغ ثمنه 412 جنيه استرليني أي يصل سعره إلى أكثر 8 آلاف جنيه.

وجير بالذكر أن هذا الحذاء من أكثر الأحذية التي لاقت رواجا كبيرا بين الفنانات والمشاهير، وأبرزهم الفنانة الأمريكية جينفر لوبيز، وظهرت به أثناء حوار لها قبل العرض الأول لفيلم 14 American.