الامارات | في الاردن: قتل أخته الصغيرة بسبب "فيسبوك"

شكرا لقرائتكم خبر عن في الاردن: قتل أخته الصغيرة بسبب "فيسبوك" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي غضبا في الأردن وعدد من الدول العربية، بعد انتشار خبر مقتل طفلة تبلغ من العمر 14 عامًا على يد أخيها بسبب فيسبوك. وأقدم الشاب الأردني (25 عاما) على قتل شقيقته (14 عاما) طعنا بالسكين في ظهرها، ما أدى إلى إصابتها بنزيف حاد ووفاتها، لأنّها استخدمت هاتفه لإنشاء حساب لها على موقع فيسبوك.

وأوقف مدعي عام الجنايات الكبرى، صلاح الطالب، المتهم بقتل شقيقته 14 يوما على ذمة التحقيق، في مركز إصلاح وتأهيل في إطار تهمة القتل العمد. بحسب صحيفة "الغد".

وتفاعل آلاف الأردنيين مع وسم #نطالب_باعدام_قاتل_اخته الذي تصدر قائمة أكثر المواضيع انتشارًا في الأردن والمملكة العربية السعودية، حاصدًا أكثر من 15 ألف تغريدة، طالبوا من خلالها بإعدام القاتل.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني أردني "أن الجريمة وقعت فجر أمس، وتعتبر من جرائم العنف الأسري، ارتكبها شاب يبلغ من العمر 25 عاما بحق اخته الطفلة بطريقة بشعة، اذ طعنها في منطقة الظهر، تحت ذريعة أنها استخدمت هاتفه لإنشاء حساب لها على موقع تواصل اجتماعي، ما أثار غضبه". وأكد مصدر مسؤول بالطب الشرعي "أن الفتاة تلقت طعنة في الظهر، أدت إلى نزف دموي حاد ومن ثم الوفاة".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news