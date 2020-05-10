عطور فاخرة هديتك الأجمل للعيد

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 مايو 2020 05:50 مساءً - يعتبر العطر من أكثر مستحضرات الجمال طلباً لدى السيدات اللواتي يحرصن على انتقاء أجمل العطور وأفخمها . وتتابع المرأة بشغف أحدث إصدارات العطور الفخمة التي تنتجها الماركات العالمية المعروفة وتحرص على اقتنائها رغبة منها بالظهور بكامل إطلالتها وأناقتها وللفت نظر من حولها للرائحة الزكية التي تضعها . ومع اقتراب العام الجديد دللي نفسك بأجدد وأحدث وأفخم العطور التي تجعلك قبلة الأنظار.
انطلاقاً من ذلك، نرصد لك في هذا المقال مجموعة من العطور الفاخرة، لتجعليها هديتك الأجمل للعام الجديد.
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Bvlgari splendida tubereuse mystique eau de parfum
يمثل هذا العطر رائحة الليل الحسية الأكثر ثراءً وفخامة، تلك الرائحة المغرية التي تجعل أمسياتك دافئة ومميزة. حيث أن المسك، أحد مكونات هذا العطر الرئيسية، معروف باسم "عشيق الليل"، ممزوجاً مع الفانيليا وعنب الثعلب، التي تجعل من هذا العطر ذا رائحة تدوم طويلاً.
Nars audacious fragrance
إنه أول عطر صادر عن علامة الجمال العريقة نارس Nars، ما يفسر جمال ورقي رائحته التي تعد جريئة بامتياز. فزجاجة هذا العطر السوداء الأنيقة تحتوي على مجموعة من النغمات الفريدة والراقية في عالم العطور، في مقدمها: البخور الدخاني، والمسك، وخشب الأرز، وزهرة اليلانغ يلانغ.
Elie Saab girl of now forever eau de parfum
سيشكل هذا العطر الهدية الأجمل للعام الجديد، فهو عطر راق ومميز برائحة شهية بطعم الفواكه والليمون، مع مكونات عليا من الليمون والتوت، ورائحة وسطى من اللوز والكشمش، وقاعدة من الباتشولي والفانيليا. إنه خيار مثالي لتبدئي العام الجديد بإطلالة رائعة.
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Tom Ford metallique
يجمع هذا العطر بين الفخامة والرقي والجمال، فهو يتركز بشكل أساسي على رائحة الفانيليا الغنية عن التعريف، ممزوجة مع خشب الصندل وبعض النغمات الحلوة ذات الرائحة المركزة، مع لمسة من الفلفل الوردي والبرغموت وزنبق الوادي التي تشعرك بالنضارة والحيوية مع بداية العام الجديد. فدللي نفسك بهذا العطر الفريد من توم فورد.
DS & Durga notorious oud
رائحة هذا العطر الفخم الذي يستحق أن يكون هديتك الأجمل للعام الجديد، غنية وفخمة وغير عادية، فهي مستوحاة من الشرق الأوسط، وبمجرد استخدامه سيشعرك بالقوة التي تتميز بها المرأة الشرقية. قاعدة هذا العطر من الزباد والبردى، وقلبه من العود والورد، بروائح عليا من الزعفران.
Aerin Mediterranean honeysuckle
إذا كنت من محبات العطور الناعمة والحيوية، فاجعلي هذا العطر في قائمة خياراتك للعام الجديد، فهو عطر ناعم ملائم لأوقات النهار، حيث يتركز بشكل أساسي على الحمضيات (الغريب فروت والبرغموت والماندرين)، والأزهار الحلوة (زهر العسل وزنبق الوادي والغاردينيا).
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