فساتين ربيعية بسيطة من وحي مها عبد الله

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 مايو 2020 05:50 مساءً - تأنقت المذيعة مها عبد الله بالعديد من الإطلالات البسيطة المناسبة لكثير من النساء، لذا جمعنا لكنّ عدة فساتين ربيعية مصممة بألوان فاتحة أنيقة، فإليكن أبرزها.
فساتين باللونين الأزرق والأبيض
فضَّلت مها ارتداء الفساتين الزرقاء بأنواعها، كالمصمم بربطة جانبية، والمزين بحزام فضي وجيوب، كما أطلت بفستان أزرق ضيق وناعم مصمم بحزام أسود للخصر، وظهرت بفستان أزرق مزين بالكشكشة في الأعلى وحزام أسود للخصر لإطلالة شبابية، كما اختارت فستانًا أبيض عمليًّا بأزرار ذهبية.
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فساتين بتدرجات الزهري والأحمر
لفساتين ملونة بألوان فاتحة تُظهركِ بإطلالة مفعمة بالحياة اختارت مها الفساتين الحمراء والزهرية المصممة بشكل بسيط وناعم، ومنها فستان زهري مزين بحزام بني للخصر، وآخر مزين بأزرار في المنتصف، ونسقت فستانًا زهريًّا بحزام أسود للخصر مع حذاء بكعب أسود، وتأنقت بفستان أحمر مصمم بأزرار حمراء، وفستان برتقالي ناعم أنيق.
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