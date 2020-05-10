موضة البنطال العريض للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 مايو 2020 05:50 مساءً - تعد موضة البنطال العريض من أنسب الصيحات للمحجبات، التي ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية، حيث يمكن تنسيقها مع مختلف الملابس سواء الرسمية أو الكاجول.، كما أن البنطال العريض يناسب الفتاة الرفيعة أو ذات الجسم الممتلئ، ويعطي للجسم شكلاً مثالياً.

وتختلف طريقة تنسيق البنطال العريض للمحجبات بحسب الإطلالة التي ترغبين في الظهور بها، وإذا كنت ترغبين في التعرف على أفضل طرق تنسيق بنطال عريض للمحجبات، يمكنك الاستعانة بهذا الألبوم الذي يجمع أفكارًا مختلفة لطرق تنسيق بنطال عريص للمحجبات:

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بنطال عريض مع توب أو قميص من الداخل

بنطال عريض مع قميص من الداخل



إذا كنت تريدين تنسيق بنطال عريض مع توب أو قميص من الداخل، يمكنك أن تلجأي إلى تلك الإطلالة الكاجوال، والتي تناسب أوقات الذهاب إلى الجامعة أو مشاوير النهار السريعة، من خلال تنسيقها مع حذاء رياضي وشنطة صغيرة الحجم، حيث ستساعدك تلك الإطلالة على الحركة بسهولة.

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بنطال عريض مع توب أو قميص طويل من الخارج

تنسيق البنطال العريض مع قميص طويل



إذا كنتِ من مفضلات ارتداء الملابس الطويلة مع البناطيل، وترغبين في ارتداء بنطال عريض، يمكنك الاستعانة بتلك الإطلالة، بارتداء بنطال عريض مع قميص طويل من الخارج، وهي الإطلالة التي يمكنكِ اعتمادها سواء في أوقات العمل أو الذهاب إلى الجامعة أو أي مشاوير أخرى، مع ارتداء تربون وحذاء ذات كعب عال لإطلالة جاذبة وأنيقة.

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بنطال عريض مع كارديجان طويل

بنطال عريض مع كارديجان طويل



يلجأن الكثير من البنات إلى ارتداء الكارديجان المفتوح لكونه من الإطلالات المحتشمة وخاصة للمحجبات ولاعتماد هذه الإطلالة، يمكنكِ ارتداء بلوزة خفيفة أسفل الكارديجان، كما يمكنك وضع حزام من المنتصف، مع ارتداء حذاء وتربون مناسب، حيث يعطي لوك أنيق، وهي الإطلالة التي تناسب الخروج في المساء أو الذهاب إلى العمل.

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بنطال عريض مع بليزر

بنطال عريض مع بليزر



يمكنكِ أيضًا أن تعتمدي إطلالة أخرى للبنطال العريض، بارتدائه مع بليزر سواء طويل أو قصير وتنسيقه بشكل أنيق سواء بتركه مفتوح وارتداء بلوزة خفيفة من الأسفل، مع حذاء ذات كعب عالي، وتكون هذه الإطلالة مناسبة لاعتمادها أثناء الذهاب إلى مقابلة رسمية أو إلى اجتماعات العمل

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