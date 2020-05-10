سلاسل مزينة بأحجار كريمة زاهية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 مايو 2020 05:50 مساءً - لإغناء أيّة إطلالة في المناسبات خصيصاً، ننصحكِ بوضع سلاسل مزيّنة بأحجار كريمة زاهية، كقلادة رقيقة أو كبيرة مع حجر الفيروز، أو الياقوت، أو حجر التورمالين؛ دون أن ننسى الأقراط والسحر الذي تضيفه. تاكيداً، إنّ نجمات السجادة الحمراء لا يتوانين عن إعتماد ما سبق، حيث يكون التركيز في إطلالاتهن على المجوهرات البرّاقة. في جولة على دور المجوهرات، وآخر العروضات، يمكننا القول إنّ السلاسل المزينة بأحجار كريمة زاهية موجودة وبقوة في عام 2020. كذلك نطمئنكِ أنّ خيارات المجوهرات ستكون وفيرة وجديدة، مثل حقائبك المفضلة والأحذية.

سلاسل مزينة بأحجار الياقوت

سلسلة بحجر الياقوت الأزرق



الياقوت هو واحد من أكبر ثلاثة أحجار كريمة ملوّنة للمجوهرات. هو حجر متين تم تخصيصه كحجر ميلاد لشهر سبتمبر، ويجذب مشتري المجوهرات من خلال الهالة الرومانسية التي تحيط به. يُعرف الياقوت بشكل عام باسم الأحجار الكريمة الزرقاء، ولكنّه يأتي في مجموعة واسعة من الألوان واختلافات الجودة. بشكل عام، كلّ ما كان اللون أكثر كثافة ، كلّ ما كان الحجر أكبر قيمة. ألوان الياقوت الفاخرة هي: الوردي والبرتقالي والأصفر والأخضر والأرجواني والبنفسجي. هناك بالفعل لون مختلف من الياقوت الذي يناسب ذوق أي شخص.

تجدر الإشارة أنّ للّون أكبر تأثير على قيمة الياقوت، وأكثر أنواع الياقوت الأزرق قيمة هي الأزرق المخملي إلى الأزرق البنفسجي، بألوان متوسطة إلى متوسطة داكنة. الياقوت مع هذه الألوان يكون أغلى، وقد يكون الياقوت الأزرق الأقل قيمة رماديًا أو فاتحًا جدًا أو غامقًا جدًا.

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سلاسل مزينة بأحجار سوداء

سلسلة بحجر أسود

الأحجار السوداء الأكثر شهرة وأناقة في المجوهرات الراقية هي نوع من اللغز بحسب خبراء المجوهرات، فالمرأة التي تعتمد اللون الأسود في الأحجارهي إمرأة تثير الفضول.

العقيق الأسود هو واحد من أندر أنواع الأوبال، فهو حجر كريم يُنظر إليه غالبًا على أنّه أبيض معتم مع ومضات من قوس قزح بالكامل. هناك العديد من ألوان العقيق التي تحلّ محل الأبيض مثل العقيق الأزرق، العقيق الوردي، العقيق الناري، والعقيق الأسود. العقيق هو حجر الأساس لشهر أكتوبر، ونحتاج إلى التعامل معه بعناية. لديه صلابة 6 على مقياس موس، مما يجعل من السهل إتلافه. الأوبال هي أحجار كريمة فريدة من نوعها في المظهر وكيفية تشكيلها، وبدأ تكوينها قبل 65 مليون سنة على الأقل.

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