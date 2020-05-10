أبرز الأفكار والنصائح المميزة لإطلالاتك في رمضان 2020

تعتمد رابعة الزيات التنسيقات التي تجمع بين النمط الأنثوي الناعم والأسلوب الشبابي العصري، وفي الكثير من الأحيان تميل لاختيار التصاميم ذات الطابع الشرقي التي تناسبها كثيراً وتبرز جمالها ذا الملامح العربية، وخياراتها تكون إما في الجلابيات والعبايات والقفاطين، أو في تنسيقات أزياء تدخلها اللمسات الشرقية من خلال الأقمشة أو التطريزات أو الألوان.. وقد جمعنا صور رابعة الزيات بإطلالات شرقية وعصرية؛ لتستوحي بعض الأفكار لإطلالاتك في شهر رمضان 2020.

إطلالة كاجوال في فستان باللون الأبيض اعتمدتها رابعة الزيات:

إطلالة كاجوال مثالية لمشاوير شهر رمضان الصباحية، اعتمدتها رابعة الزيات، حيث إنها مريحة ومحتشمة وذات طابع شرقي نوعاً ما، وكانت عبارة عن فستان ماكسي باللون الأبيض بقصة القميص، وله حزام قماشي يحدد الخصر ومزيّن برسومات ملونة أضفت عليه لمسات شبابية، وقد نسقت معه حذاءً رياضيًا باللون الأبيض أيضًا، وإكسسوارات ذهبية ناعمة.

رابعة الزيات في إطلالة أنثوية في فستان ماكسي معرق:

الفساتين المعرقة بالورود من صيحات الموضة الأكثر رواجاً لهذا الموسم، وقد شاهدنا رابعة الزيّات وقد اختارت لأحد المشاوير الصباحية فستان ماكسي معرقًا بالورود، بتصميم ناعم ومحتشم، مع أكمام طويلة وقصة كلوش، وكانت قد زينت خصره بحزام عريض من الجلد على الخصر، واختارت معه حقيبة يد كبيرة معرقة من ديور Dior.

لوك شرقي باللون الأسود تألقت به رابعة الزيات:

تألقت رابعة الزيات في إحدى المناسبات المسائية بإطلالة شرقية أنيقة، اختارت فيها جلابية باللون الأسود بقصة منسدلة وأكمام طويلة ومطرزة عند منطقة الصدر بزخرفات على شكل كتابات بالخط العربي باللون الأبيض، وكانت قد نسقت معها حقيبة يد من شانيل Chanel، وحذاء بكعب عالٍ باللون الأسود، وأقراط لافتة مزينة باللؤلؤ.

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قفطان باللون الأبيض اختارته رابعة الزيات لإحدى المناسبات

إطلالة شرقية ذات طابع فاخر تألقت بها رابعة الزيات في إحدى المناسبات المسائية، وكانت عبارة عن قفطان شرقي باللون الأبيض، ياقته وخصره وأطراف أكمامه مطرزة بخيوط فضية على شكل كتابات عربية، وكانت قد نسقت معه حقيبة كلاتش باللون الفضي من سانت لوران Saint Laurent وأقراط مميزة.

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