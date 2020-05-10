21 عرض لفيروس كورونا منذ ظهوره حتى الآن.. تحوّر 33 مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

5 شهور حتى الان وينتشر فيروس كورونا يوميًا حتى وصل إلى 4.1 مليون شخص، وأدى إلى وفاة أكثر من 280 ألف حالة حول العالم تقريبًا.

وسجلت مصر بالأمس السبت، 488 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 8964 حالة.

فيروس كورونا تحور حتى الآن 33 مرة، منذ ديسمر الماضي بحسب ما كشفته لي لانجوان، وهي من أهم العلماء الصينيين في مجالي علم الأوبئة وطب الكبد.

ولم يتم الكشف عن علاج للفيروس المستجد حتى الآن، إلا أن المؤسسات الطبية على وشك استخدام عقار "ريمديسيفير" الذي أظهر نتائج جيدة في مساعدة المصابين على التعافي.

ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الشركة المنتجة "جلعاد ساينسيز" على استخدام العقار في الحالات الطارئة، ومن المنتظر أن تستخدمه أكثر من دولة، ويرجح الخبراء أنه قد يتم رفع سعر الدواء بما يصل إلى 4500 دولار، على الرغم من تكلفته التي لا تتخطى 10 دولار.

فيروس كورونا ازدادت أعراضه منذ الظهور الأول له في ديسمبر 2019، ولم تتوقف عن الأعراض الأولية، حيث يكتشف الأطباء كل فترة عرض جديد.

يستعرض لكم "الخليج 365" الأعراض المرتبطة بفيروس كورونا منذ طهوره حتى الآن:

-العطس

-سيلان الأنف

-إعياء شديد

-سعال

-حمى

-التهاب بالحلق

-قشعريرة

-ضيق تنفس

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-التهاب رئوي

-ارتفاع في درجة الحرارة

-طفح جلدي

-ألم في الحنجرة

-إسهال

-اضطرابات في الجهاز الهضمي

-الوخز تحت الجلد

-بقع باللونين الأزرق والأحمر في أصابع القدم

-احمرار العين

-متلازمة الصدمة السامة، ومرض كاوزاكي للأطفال

-الصداع

-الإرهاق

-الام في الخصية للرجل

وكشفت لي لانجوان، وهي من أهم العلماء الصينيين في مجالي علم الأوبئة وطب الكبد، أن فيروس كورونا تحور 33 مرة منذ ديسمبر الماضي

وبحسب العالمة الصينية، فإن فيروس كورونا المستجد ليس له سلالة واحدة، ويتغير باستمرار، ما يؤثر على النتائج، والتابين الشديد في العدوى بالبلدان الموبوءة، كما أكدت صحيفة "businessinsider".

وأوضحت لي لانجوان، أن التغيرات في الفيروس التاجي الجديد، تمس جوانب نادرة جدا، لم تتم دراستها حتى الآن، وأنها يمكن أن تؤثر على العدوى، ويمكن على وجه الخصوص أن تؤثر بأشكال مختلفة على الخلايا والحمل الفيروسي، وبعضها في الواقع أكثر خطورة من البعض الآخر.