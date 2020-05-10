الملكة رانيا تدمج الألوان الجريئة بالإطلالات الكلاسيكية

ظهرت الملكة رانيا الهاشمية خلال إحدى الزيارات الرسمية بالأردن، معتمدة قطعة علوية باللون الوردي الزاهي، ونسقته مع تنورة ميدي بتصميم القلم الرصاص مع شق جانبي محدود يتناسب مع أسلوبها المحافظ في الأزياء، اللافت هو لون التنورة التي جاءت بالأحمر الساطع.

كذلك، انتعلت الملكة رانيا مع المزيج الربيعي الجريء حذاء بمقدمة مدببة بنفس لون التنورة وحملت حقيبة صغيرة الحجم مع تصميم هندسي باللون الأحمر الساطع أيضاً.

ظهر مزيج الوردي مع الأحمر من العام الماضي، لكن يبدو أنه سيشهد مزيد من الرواج هذا العام، لا سيما وأن موضة 2020يُشهد لها بجرأة الألوان وبهجتها.

الأميرة ديانا اعتمدت الوردي مع الأحمر من ثلاث عقود

كعادتها، كانت الأميرة ديانا، أميرة ويلز، أول من اعتمدت هذا المزيج اللوني المفعم بالأنوثة، شاهدنا صور تعود إلى تسعينات القرن الماضي، ظهرت فيها الأميرة ديانا معتمدة سترة وردية مع تنورة حمراء، كذلك اعتمدت فستان ميدي مزج بين اللونين بصيحة البولكا دوت.

إن لم تتوافر لديك قطع أساسية بهذا المزيج اللوني، يمكنكِ تقليد الأميرة ديانا التي ذهبت إلى فستان وردي بظل صريح، وانتعلت معه حذاء وحقيبة باللون الأحمر.

كيف اعتمدت مدونات الموضة الوردي مع الأحمر؟

ظهرت مدونة الموضة العراقية ديما الأسدي بـ تنورة مكسرة باللون الأحمر، و نسقتها مع تي شيرت عصري باللون الوردي المتوسط، واختارت أن تنتعل صندل صيفي باللون الجملي، وهو اختيار عصري غير متوقع.

ظهرت مزيج الأحمر مع الوردي خلال موضة الشارع التي شاهدناها على هامش أسابيع الموضة، حيث ظهرت البنطلونات الحمراء بأرجل فضفاضة مع القمصان النسائية بدرجات الوردي، كذلك شاهدنا العكس.

يمكنكِ تطبيق هذا الستايل الجريء بطريقة ناعمة، من خلال اعتماد قطعة فوقية مثل قميص أو بلوزة أو سترة رسمية باللون الوردي، وتنسيقها مع حزام أحمر، بالطبع تتطلب هذه الإطلالة حذاء وحقيبة باللون الأحمر أيضاً.

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