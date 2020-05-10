لهذه الأسباب عليك تناول الجبنة يومياً على مائدة السحور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

الجبنة من العناصر الأساسية والمفضلة لدى الكثيرين، وخاصة على مائدة السحور، إذ أظهرت نتائج دراسة علمية أجراها علماء جامعة ريدنج البريطانية، أن تناول الجبن يوميًا يخفض من خطر الجلطة القلبية، وفقًا لنتائج الدراسة المنشورة في مجلة "European Journal of Nutrition"، فإن تناول قطعة صغيرة من الجبن يوميًا في وجبة السحور يساعد على تعزيز وقاية الجسم من تضخم عضلة القلب (الجلطة القلبية)، ويخفض من النوبات القلبية بنسبة 14%.

إذ أوضحت الدراسات أن الذين تناولوا قطعة جبن وزنها 40 جرامًا يومياً كانت لديهم وقاية أعلى من أمراض الأوعية الدموية، ويعود ذلك إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول "الجيد"، مقابل انخفاض مستوى الكوليسترول "الضار".

ويشير الباحثون أيضا أن "الجبن غني بالفيتامينات والمعادن والبروتينات التي تساعد على حماية القلب والأوعية الدموية من الأمراض، كما أن الجبن يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، ويحسّن من عملية التمثيل الغذائي".