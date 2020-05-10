هيفاء وهبي تنضم إلى النجمات في الأزياء الشرقية بإطلالة مبتكرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 مايو 2020 01:44 مساءً - خلال شهر رمضان، نشاهد العديد من إطلالات النجمات في الأزياء الشرقية ذات الطابع التقليدي، حيث أنهن يغتنمن الفرصة ليتألقن في تصاميم الجلابيات والعبايات والقفاطين التي توحي بالفخامة. وفي الكثير من الأحيان نتفاجأ بنجمات قد كن عودننا على إطلالاتهن الجريئة والمتمردة ليستبدلنها بالإطلالات الشرقية وذات الطابع المحافظ. وآخر هذه النجمات كانت هيفاء وهبي، التي شاهدناها مؤخراً في لوك شرقي مميز نسقته بطريقة مبتكرة مع لمسات من العصرية. واليك بالصور أجمل إطلالات النجمات، بمن فيهن هيفاء وهبي في الأزياء الشرقية.



هيفاء وهبي تفاجئ جمهورها بإطلالة شرقية:

هيفاء وهبي تفاجئ جمهورها بإطلالة شرقية



لم نشاهد هيفاء وهبي في عمل درامي في رمضان 2020 لكنها أطلّت مؤخراً في إطلالة شرقية احتفلت بها بطقوس هذا الشهر الفضيل، وقد اختارت فيها جلابية باللون الذهبي بتصميم شرقي مميز، حيث أنها مطرزة عند الياقة والخصر برسومات شرقية وزركشات ملفتة، وكانت قد نسقت اللوك بأسلوب عصري، واعتمدت معه حذاء كاحل مصنوعا من قماش الساتان المطرز من فيرساتشي Versace بألوان جمعت بين البنفسجي والأحمر.

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بثينة الرئيسي في إطلالة شرقية راقية:

بثينة الرئيسي في إطلالة شرقية راقية



بثينة الرئيسي من النجمات العربيات اللواتي يعشقن الإطلالات الشرقية، وكثيراً ما نراها في موديلات الجلابيات والعبايات والقفاطين في مناسبات مختلفة. وهنا شاهدناها وقد تألقت في تصميم مميز، كان عبارة عن جلابية منسدلة باللون البني الفاتح، نسقت من تحتها فستان ماكسي مطرزا بخيوط باللون الفضي وله حزام على الخصر، وقد أكملت اللوك بحذاء كعب عال باللون البيج، مقدّمته مزينة بأحجار الكريستال البراقة.

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درة زروق في إطلالة شرقية فاخرة:

درة زروق في إطلالة شرقية فاخرة



في الكثير من المناسبات، تميل درة زروق إلى اعتماد الإطلالات ذات الطابع الشرقي، مثل هذه الإطلالة الفاخرة هنا التي اختارت فيها قفطانا بتصميم مميز باللون الكحلي الداكن، مستوحى من قصة الكيمونو ومطرز بخيوط باللون الفضي. وقد نسقت معه حذاء كعب عال وحقيبة كلاتش أنيقة باللون الأزرق أيضاً، ومجوهرات ماسية ناعمة.



نسرين طافش متألقة بالقفطان الشرقي:

نسرين طافش متألقة بالقفطان الشرقي



تصاميم القفطان تناسب نسرين طافش كثيراً، مثل هذه الإطلالة الفاخرة التي اختارت فيها قفطانا مميزا باللون الأزرق بقصة أنيقة وناعمة محددة الخصر، مطرز بحبات الخرز والكريستال البراقة، التي أضفت عليه لمسات من الفخامة. وكانت قد أكملت اللوك بصندل ميتالك كعب عال ومجوهرات ماسية ناعمة.



شاهدي بالصور أجمل إطلالات النجمات العربيات في الأزياء الشرقية في مناسبات مختلفة، بمن فيهن هيفاء وهبي التي تخلت عن أسلوبها الجريء، لتتألق في الجلابية في رمضان 2020.

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