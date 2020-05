سيرينا ويليامز الوجه الإعلاني الجديد لعلامة ستيوارت فايتسمان

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اختارت العلامة الأمريكية ستيوارت فايتسمان، صاحبة الـ 23 لقبًا فرديًا في البطولات الكبرى، وأسطورة التنس المحطمة للأرقام القياسية سيرينا ويليامز في منصب السفيرة العالمية الجديدة للعلامة التجارية.

وقد ظهرت سيرينا للمرة الأولى في الحملة الإعلانية الجديدة للعلامة للترويج لمجموعتها الجديدة من الأحذية لموسم ربيع وصيف 2020، وتجسد النجمة الجوهر الجمالي الجديد لعلامة الأحذية، حيث تم تسليط الضوء على النساء كركائز أمل وتفاؤل لمجتمعاتهن.

وتم اختيار سيرينا ويليامز باعتبارها امرأة ساعدها صمودها وشجاعتها على التغلب على العقبات طوال حياتها المهنية وحياتها الشخصية.

وقد قالت سيرينا في بيان: "الآن، أكثر من أي وقت مضى، هذه لحظة للتركيز على الأمل والمضي قدمًا، أريد أن ألهم النساء من كل جيل للقيام بذلك، خطوة تلو الأخرى."

وتم تصوير صور الحملة الإعلانية على منصة واحدة بنمط الأبيض والأسود من قبل المصور الشهير "إيثان جيمس غرين"، حيث ظهرت سيرينا وهي ترتدي سترة بلايزر بيضاء مع ملابس السباحة وأزواجًا مختلفة من أجمل أحذية ستيوارت فايتسمان، وتعكس الطاقة التي تعزز فكرة أن النساء يمتلكن القوة الفطرية ليصبحن رموزًا للأمل في مجتمعاتهن - وهي رسالة حاضرة بقوة في الوقت الحالي وفي ظل الأزمة الحالية.

وفي الوقت نفسه، تعد حملة 2020 جزءًا من شراكة ستيوارت فايتسمان الخيرية المستمرة مع "Vital Voices Global"، وهي منظمة دولية غير ربحية مكرسة للاستثمار في القيادات النسائية التي تقود التغيير العالمي.

بالتعاون مع سيرينا ويليامز، اختارت ستيوارت فايتسمان امرأتين، تركز منظمتاهما على دعم النساء ذوات البشرة الملونة وقدمتا دعمًا للمجتمعات الضعيفة خلال أزمة كوفيد -19، وهن Sage Ke'alohilani Quiamno المؤسسة المشاركة لـ "Future For Us" - منصة مخصصة للنهوض بالمرأة ذات البشرة الملونة في مجال العمل - و آشلي ويزدوم، مؤسسة منظمة Health In Her HUE - وهي منصة تربط النساء السود بمقدمي الرعاية الصحية والخدمات والموارد.

ومن بين أحذية ستيوارت فايتسمان التي تم تسليط الضوء عليها في هذه الحملة، نذكر نسخًا مختلفة من أحذية السلايد البيضاء ALEENA ذات المقدمة المربعة، كعب ANNY المنحوت، وأحذية اللوفر المبطنة ذات النعل المكتنز "MANILA" والتي أعيد تقديمها الآن بنعل أحادي اللون وتفاصيل محدثة.