الامارات | هذا ما تفعله قلة النوم في المناعة والخلايا القاتلة للفيروسات!

شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما تفعله قلة النوم في المناعة والخلايا القاتلة للفيروسات! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت الجمعية الألمانية لطب النوم وأبحاثه من أن قلة النوم تتسبب في إضعاف جهاز المناعة؛ إذ أثبتت دراسة علمية أن عدد الخلايا القاتلة، التي تتعرف على الخلايا المصابة بالفيروسات وتقتلها، انخفض بنسبة 70% لدى المشتركين في الدراسة، الذين ناموا أربع ساعات فقط بدلاً من ثماني ساعات.

لذا شددت الجمعية على ضرورة أخذ قسط كاف من النوم يتراوح بين سبع وتسع ساعات من أجل تقوية جهاز المناعة، وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وللتمتع بنوم هانئ ومريح تنصح الجمعية بالابتعاد عن الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية كالهاتف الذكي واللاب توب قبل الخلود إلى النوم بنحو ساعة إلى ساعتين؛ نظراً لأن الضوء الأزرق يؤثر بالسلب على هرمون "الميلاتونين" المسؤول عن إيقاع النوم/الاستيقاظ الصحي.

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