الامارات | «غوغل» تطلق تطبيقاً لتعليم الأطفال القراءة.. لا يحتاج إلى الإنترنت

شكرا لقرائتكم خبر عن «غوغل» تطلق تطبيقاً لتعليم الأطفال القراءة.. لا يحتاج إلى الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأميركية غوغل تطبيقها الجديد read along (ريد ألونغ) لمساعدة الأطفال من عمر خمس سنوات فأكثر في تعلم القراءة على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد في أكثر من 180 دولة.

يقدم التطبيق تقييماً مسموعاً ومرئياً لقراءة الطفل الذي يقوم بالقراءة بصوت مرتفع أمام الهاتف الذكي. وتعتبر منصة ريد ألونغ واحدة من منصات عديدة للتعليم عبر الإنترنت، بهدف مساعدة الطلبة على التواصل والتعلم أثناء فترة إغلاق المدارس حالياً في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويتضمن تطبيق ريد ألونغ تطبيقاً فرعياً اسمه «ديا» ويستخدم تكنولوجيا «غوغل» لتحويل النصوص إلى أصوات مقروءة وتكنولوجيا التعرف على الأصوات لتحديد ما إذا كانت قراءة الطفل متعثرة.

ويمكن أن تعطي خاصية «ديا» تعليقات إيجابية للطفل خلال جلسة القراءة، ويمكن للطفل تشغيل هذه الخاصية عندما يحتاج إلى مساعدة في معرفة كيفية نطق الكلمة أو قراءة جملة كاملة بطريقة صحيحة.

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ويحتوي التطبيق على مجموعة واسعة من القصص للقراءة من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك ألعاب. ويمكن للأطفال الحصول على نجوم وشارات عند قراءتهم بصورة صحيحة لتشجيعهم على مواصلة القراءة.

وأشار موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه لن تظهر أي إعلانات ولا عروض بيع تطبيقات أثناء استخدام «ريد ألونغ»، كما لا يحتاج استخدامه إلى تسجيل دخول بعد تنزيل التطبيق وقصص القراءة.

هذا التطبيق يعمل دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، إذ تحلل البيانات الصوتية فوراً وعلى جهاز الهاتف، دون إرسالها إلى أي من خوادم غوغل.

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