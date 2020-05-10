الامارات | فنانون يفضحون برامج المقالب: كنا نعرف قبل التصوير

شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون يفضحون برامج المقالب: كنا نعرف قبل التصوير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رغم النجاح الذي تحققه معظم برامج المقالب والكاميرا الخفية في رسم البسمة على وجوه المشاهدين، فإن الاتهام بالفبركة يهاجمها ليلاً ونهاراً، ويثير حالة من البلبلة وزعزعة الثقة بين الجمهور وهذه النوعية من البرامج، لأن حالة الفبركة، إن صحّت، تسقط الشرط الأساسي في الإضحاك، وهي المفاجأة وتصديق رد فعل الضيف أو «الضحية».

وبغض النظر عن المعارك القانونية والدعوات القضائية لوقف الكثير من برامج المقالب وأبرزها برامج رامز جلال، وآخرها «رامز مجنون رسمي»، إلا أن محاولات كشف فبركة المقالب مستمرة، وبإثباتات تحاول أن تكون قاطعة لا تقبل الشك.

ونبدأ بالبرنامج الأشهر «رامز مجنون رسمي»، الذي كشف بعض ضيوفه أنهم كانوا على علم بالمقلب وأحدث النجوم المعترفين هي الفنانة اللبنانية مايا دياب، التي اعترفت عبر برنامج مع الإعلامي الكويتي علي نجم بأنها كانت تستعد للسفر للتصوير مع رامز في أحدث برنامج مقالب له، وعندما سألها المذيع: «هل كنت على علم بأن البرنامج لرامز، فالمفروض أن يكون مفاجأة؟». أجابت بـ«طبعاً أعلم بأنه برنامج رامز ومقالب»، وأنها كانت تعرف أنه يريدها أن تظهر في حلقة معه، ولكن كانت فقط لا تعلم بتفاصيل المقلب، ولا من أين سيأتي «الضرب». وإن كانت مايا كشفت عن سر رامز باعتراف صريح، إلا أن نجوماً آخرين كشفوا السر دون قصد مثل حمدي الميرغني الذي ظهر في نهاية الحلقة ليقول: «انتظروني مع رامز مجنون رسمي»، رغم أنه كما يفترض لا يعرف اسم البرنامج، وكذلك فعلت بدرية طلبة، والمطرب حسن شاكوش، والفنانة فيفي عبده.

ومن الملاحظات على البرنامج أن كل النجمات السيدات يحضرن وهن يرتدين ملابس خفيفة مكونة من بنطلون جينز أو أي بنطلون وفوقه سترة أو قميص أو تيشيرت، رغم أنها ليست عادة النجمات في الظهور ببرنامج حواري، حيث يظهرن بفساتين ومكياج وتسريحات شعر، وليس من المألوف أن تأتي كل نجمة مرتدية الجينز، ولا تضع مساحيق تتعرض للإفساد بسبب المقلب.

وكانت المخرجة إيناس الدغيدي كانت قد اعترفت أيضاً بأنها عرفت بمقلب رامز الذي كانت ضيفة إحدى حلقات برنامجه من قبل، وقالت إنها جلست مع فريق إعداد البرنامج واتفقت على نوعية الملابس، واتفقت على الكلام الذي ستقوله أثناء تنفيذ المقلب ليكون رد فعلها مضحكاً، وكتبته على ورقة. واعتبرت نفسها تؤدي مشهداً تمثيلياً.

ومن البرامج التي تأكدت فبركتها، أيضاً، برنامج «خلي بالك من فيفي» الذي تقدمه الفنانة الاستعراضية فيفي عبده حيث ظهرت، أخيراً، صورة من حلقة الفنان حسن الرداد، أثناء المقلب وظهر بالمرآة المقابلة له المصور وهو يصوره، ما يدل أن المصورين موجودون ويراهم الضيوف ويعلمون أنه مشهد تمثيلي أو مقلب يدركون أبعاده ويمثلون أنهم ضحاياه.

واعترفت الفنانة سمية الخشاب، أيضاً، بأنها كانت على علم بمقلب فيفي عبده، وأنها ستصور معها في بيت على أنه بيتها وسيحدث مقلب لكن لا تعرف تفاصيله، لكي تنفعل بشكل طبيعي معه حتى يظهر أنها على غير علم به.

وقال الفنان عصام كاريكا، الذي شارك في برامج مقالب عدة، منها برامج رامز جلال، وبرامج هاني رمزي، وكذلك برنامج مقالب الفنان محمد فؤاد، الذي تم تقديمه منذ سنوات، إن الفنانين يكونون على علم كامل بالمقلب، وأنه كان يتم إبلاغه في كل مرة يصور فيها برنامج مقالب بأنه برنامج مقالب للفنان الفلاني، مضيفاً: «ويفترض أن تمثل دور الضحية بمنتهى البراءة، حتى يصدقك المشاهدون».

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وأشار كاريكا أنه «من المستحيل أن يتحمل أي شخص مسؤولية وخطورة تنفيذ برامج مقالب دون إبلاغ الضيف لأن الضيف قد يموت أو تحدث له أزمة قلبية من الخوف، وليس من المنطقي تحمل خطورة موت إنسان لمجرد تنفيذ برنامج»، وتساءل كاريكا «هل يعقل مثلاً أن نصدق أن يقوم أحد بتنفيذ برنامج مقالب عفوي بالفنان جورج وسوف دون علمه، كما حدث من قبل في أحد البرامج، وكذلك النجم شاروخان الذي يتحرك بعشرات الحراس، والنجمة العالمية باريس هيلتون». من جهته، ذكر لاعب الكرة، رضا عبدالعال، أنه كان ضيف برنامج رامز وكان يعلم بالمقلب وكان هناك اتفاق، وكذلك اعترف الشاب خالد بعلمه بالمقلب، وأن رامز حاول استضافته أكثر من مرة حتى وافق على المقلب وظهر بإحدى الحلقات، كما اعترف الفنان الشعبي عبدالباسط حمودة، وقال إن رامز جلس معه قبل الحلقة، واتفقا على المقلب، وأنه نفذه كما هو متفق عليه، بالإضافة إلى أنه تقمص دور الغريق في برنامج «رامز في الشلال».

«معلول» و«كهربا» و«الشناوي»

اتفق معلقون كثيرون على مواقع التواصل في أنه ما يزيد تأكيد فبركة برامج المقالب أنهم يستضيفون لاعبي كرة قدم، ومن القوانين الثابتة للأندية، أن أي لاعب كرة قدم لا يمكن أن يطل عبر برنامج إلا بتصريح رسمي من النادي، ومكتوب فيه اسم البرنامج والمذيع ونوعية البرنامج والمبلغ الذي سيتقاضاه الضيف حتى تتم موافقة النادي ودون ذلك لا يمكن قانوناً ظهور أي لاعب كرة بأي برنامج، وهذا يعني أن حلقة علي معلول لاعب الأهلي، وكذلك محمود كهربا، ومحمد الشناوي، تمت الموافقة عليها من إدارة النادي بعد معرفة البرنامج وتفاصيله واسم مذيعه الحقيقي وطبيعة المحتوى أيضاً.

مايا دياب: نعلم طبعاً ولكن لا نعرف تفاصيل المقلب، ولا من أين سيأتي «الضرب».

إيناس الدغيدي: جلست مع فريق الإعداد واتفقت على الكلام الذي سأقوله أثناء تنفيذ المقلب.

سمية الخشاب: كنت على علم بمقلب فيفي عبده، واتفقنا أن «أنفعل بشكل طبيعي».

عصام كاريكا: نعلم طبعاً لأن لا أحد يتحمل مسؤولية موت الضيف أو إصابته بأزمة قلبية.

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