الامارات | بوب ديلان يعلن عن أول ألبوم له منذ 2012

شكرا لقرائتكم خبر عن بوب ديلان يعلن عن أول ألبوم له منذ 2012 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطلق المغني وكاتب الأغاني الأميركي بوب ديلان الشهر المقبل أول ألبوماته منذ ثمانية أعوام، بعد طفرة إبداعية للرجل الذي يُعد أحد أكثر كتّاب الأغاني تأثيراً في العالم.

وذكر بيان على الموقع الرسمي لديلان، أول من أمس، أن ألبوم «رف آند راودي ويز» سيطرح في 19 يونيو المقبل. وجاء الإعلان في أعقاب إطلاق ديلان في وقت يوم الخميس الماضي أغنية جديدة ثالثة له بعنوان «فولس بروفيت».

وكان ديلان قد فاجأ متابعيه في أواخر مارس الماضي بإطلاق أغنية «ميردر موست فول» المستوحاة من اغتيال الرئيس الأميركي السابق جون كينيدي قبل خمسة عقود.

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ولم يقدّم ديلان، الذي يتجنب الدعاية رغم أنه لايزال يقوم بجولات في أنحاء العالم، تفاصيل حول موعد تسجيل موسيقى الألبوم الجديد.

وكانت كلمات أغنية «لايك أرولينج ستون» المدونة بخط يد ديلان، قد حققت رقماً قياسياً بلغ مليوني دولار عند بيعها في مزاد لدار سوذبي في نيويورك عام 2014.

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