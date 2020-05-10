الامارات | الدموع الاصطناعية ترطب العين

شكرا لقرائتكم خبر عن الدموع الاصطناعية ترطب العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال طبيب العيون الألماني البروفيسور كلاوس كورسيفن، إن جفاف العين يعني عدم ترطيب الملتحمة والقرنية بالسائل الدمعي على نحو كافٍ، مشيراً إلى أن جفاف العين له أسباب عدة مثل العمل لمدة طويلة أمام شاشة الكمبيوتر، أو المؤثرات البيئية كدخان السجائر وعوادم السيارات ومكيف الهواء والمدفأة.

كما قد يرجع جفاف العين إلى تناول أدوية معينة مثل مضادات الهستامين وحاصرات بيتا وبعض المسكنات مثل حمض الأسيتيل ساليسيليك.

وبالإضافة إلى ذلك قد يشير جفاف العين إلى الإصابة بأحد الأمراض مثل تغير شكل المُقلة أو تلفيات الأعصاب أو اعتلال الغدد الدهنية بحافة الرمش أو ندبات الملتحمة أو نقص فيتامين A.

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وأشار كورسيفن إلى أنه يمكن مواجهة جفاف العين بواسطة الدموع الاصطناعية، التي تعمل على تكوين طبقة دمعية على سطح العين من أجل ترطيبها.

وإلى جانب الدموع الاصطناعية، ينبغي أخذ فترات راحة منتظمة عند العمل أمام شاشة الكمبيوتر، وتجنب الدخان والغبار، وأخذ قسط كافٍ من النوم.

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