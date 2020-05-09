بفستان سندريلا.. ياسمين صبري بإطلالة ساحرة برفقة "أبو هشيمة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - ظهرت ياسمين صبري في آخر جلسة تصوير لها برفقة زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، بإطلالة أنيقة خطفت الأنظار.
وارتدت ياسمين فستاناً قصيرا بقصة منقوشة، بألوان حيوية متعددة، واتسم الموديل بنقوش الورد وفروع الشجر، مع صيحة التنورة متعددة الطبقات والمزينة بالكشاكش.
واختارت ماكياجًا ناعماً بدرجات الألوان الترابية، مع تصفيه الشعر المنسدل، ونسقت مع الإطلالة حذاء كلاسيكي نيود، وإكسسوارات مكونة من ساعة يد وخاتم ناعم.
واعتمد أبو هشيمة ملابس كاجوال رياضيه، إذ اختار تيشرت باللون الأبيض، مع بنطلون باللون الأسود، وحذاء رياضي باللون الأبيض.
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