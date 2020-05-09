الامارات | حاكم نيويورك: وفاة طفل ثالث بمرض نادر مرتبط ب"كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم نيويورك: وفاة طفل ثالث بمرض نادر مرتبط ب"كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية اندرو كومو في إفادة صحفية اليوم ، إن ثلاثة أطفال من نيويورك توفوا بالتهاب نادر يعتقد أنه مرتبط بفيروس كورونا المستجد. وكان كومو كشف أمس عن أن وفاة طفل يبلغ من العمر خمسة أعوام مرتبطة بأعراض مماثلة لأعراض مرض كاواساكي أو المتلازمة السمية المماثلة للصدمة والمرتبطة بكوفيد-19 وهو المرض الرئوي الذي يسببه فيروس كورونا. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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