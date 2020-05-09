الامارات | رجل أعمال يحتضن مصاباً بـ«كورونا» عمداً.. ليثبت شيئاً!

شكرا لقرائتكم خبر عن رجل أعمال يحتضن مصاباً بـ«كورونا» عمداً.. ليثبت شيئاً! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجري السلطات الرومانية تحقيقاً مع رجل الأعمال فيوريل كاتاراما، الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس جمعية الصليب الأحمر في البلاد، لمحاولته التعرّض للإصابة بفيروس كورونا المستجد عمداً.

وقال مكتب المدعي العام في بلدة أورزيتشيني إن كاتاراما احتضن رجلاً مصاباً بـ«كوفيد- 19» في بلدة باربوليستي الرومانية، في انتهاك لقانون السيطرة على انتشار الأوبئة.

وأراد رجل الأعمال (65 عاماً) أن يثبت أن تدابير التباعد الاجتماعي غير ضرورية وبالتالي يثبت أنها لا تلحق إلا الضرر بالاقتصاد.

وكتب كاتاراما، الذي يعمل في صناعة الأثاث، عبر موقع «فيس بوك»: «أنا مقتنع تماماً بأنه لن يحدث لي شيء».

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وأضاف أنه يريد أن يثبت: «أن دفع رومانيا إلى الإفلاس وقمع حقوقنا وحرياتنا الأساسية خطأ فادح».

وتابع: «عاجلاً أم آجلاً سيتعين على الأطراف المذنبة الإجابة عن ذلك».

وتوفي في رومانيا التي يبلغ تعداد سكانها نحو 18 مليون نسمة، 926 شخصاً بسبب فيروس كورونا المستجد. وبحلول اليوم السبت، سجلت إصابة 15131 شخصاً على مستوى البلاد بالفيروس.

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