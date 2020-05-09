دليل شامل وكامل عن الأظافر الأكريليك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 مايو 2020 07:44 مساءً - الأظافر الأكريليك موضة موجودة منذ عقود، إلا أنها عادت الى الظهور بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك يعود الى استخدامها بشكل كبير بين النجمات، ورواجها على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً إنستقرام. فإذا كنت ترغبين في تجربة الأظافر الأكريليك للمرة الأولى، نقدم لك في هذا المقال الدليل الشامل والكامل عن هذه التقنية.



ما هي أظافر الأكريليك؟

أظافر الأكريليك



أظافر الأكريليك هي عبارة عن مزيج من سائل المونومر وبودرة البوليمر، اللذين يشكلان في ما بينهما معجوناً مرتبطاً بالأظافرالطبيعية، ويتم إعطاؤه الشكل المطلوب، حيث يتماسك في مكانه لإضافة قوة وطولاً وسمكاً الى الأظافر.

تابعي المزيد: خلطات منزلية لتبييض الأظافر المصفرّة



ما الفرق بين الأظافر الأكريليك والأظافر الجل؟

الفرق بين الأظافر الأكريليك والأظافر الجل



كلاهما يضيف طبقة تقوية للأظافر الطبيعية، لكن الأظافر الجل تتطلب ضوء الأشعة فوق البنفسجية من أجل وضعها. أما الأظافر الأكريليك فهي أقوى بكثير من الجل وأكثر متانة. وإذا كنت تتطلعين الى تطويل أظافرك قليلاً، فأنت بحاجة الى الأظافر الأكريليك. أما إذا كنت ترغبين في مظهر أظافر طبيعي، فإن الأظافر الجل هي كل ما تحتاجينه.



هل أظافر الأكريليك آمنة؟

أظافر الأكريليك آمنة



يقول اختصاصيو الأظافر أن للأظافر الأكريليك تأثيراً سلبياً على الأظافر الطبيعية، إلا أنها في الحقيقة ليست أسوأ على أظافرك من منتجات الأظافر الاصطناعية الأخرى. إضافة الى ذلك، يمكن للأظافر الأكريليك أن تلحق ضرراً كبيراً بأظافرك في حال لم يتم الاهتمام بها وإزالتها بالشكل صحيح، حيث يمكن أن تؤدي عملية إزالتها الى إضعاف أظافرك الطبيعية. كما عليك منح أظافرك الفرصة للتنفس، بحيث من المستحسن أن تأخذ استراحة من الأكريليك كل ثلاثة الى ستة أشهر، وذلك للمساهمة في تجديد الأظافر الطبيعية.

Advertisements

تابعي المزيد: أفضل الزيوت للأظافر الجافة... طبقيها في رمضان



كم تدوم أظافر الأكريليك؟

أظافر الأكريليك



يجب أن تدوم الأظافر الأكريليك من ستة الى ثمانية أسابيع، مع دعمها بحشوات كل أسبوعين الى ثلاثة أسابيع، وذلك اعتماداًعلى نمو أظافرك، وهكذا تستمر لفترة أطول، وتبقى أنيقة وثابتة.



كيف تجعلين الأظافر الأكريليك تدوم لفترة أطول؟

الأظافر الأكريليك



للحفاظ على الأظافر الأكريليك، ينصح الاختصاصيون بارتداء القفازات أثناء القيام بأعمال التنظيف، واستخدام الكريمات والزيوت المرطبة للأظافر والجلد المحيط بها.



ما هي أفضل طريقة لإزالة الأكريليك؟

أفضل طريقة لإزالة الأكريليك



الطريقة الأفضل والأكثر أماناً لإزالة الأظافر الأكريليك هي الذهاب الى أخصائي الأظافر الخاص بك الذي يتقن إزالتها بالشكل الصحيح من دون إلحاق الضرر بالأظافر. ومن المهم جداً ألا تحاولي تقشيرها بنفسك أو إزالتها بطريقة غير آمنة. أما إذا كنت ترغبين في إزالتها في المنزل، فقومي بقص أظافر الأكريليك قصيرة قدر الإمكان، من ثم أزيلي طلاء الأظافر وضعي الفازلين على الجلد المحيط بالأظافر. بعدها، انقعي كرات القطن في الأسيتون وضعيها على أظافرك، ثم قومي بتمزيق قطعة من الألومنيون وضعيها على كرات القطن لتبقى في مكانها. انتظري لمدة 25 دقيقة واسحبي رقائق الألومنيون برفق لتثبيت أظافر الأكريليك بها وإزالتها.

تابعي المزيد: كيف تجعلين أظافرك تنمو وتصبح صحية وقوية بعد إزالة المناكير الجل؟