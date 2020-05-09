هذا هو العطر المناسب لبرجك

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 مايو 2020 07:44 مساءً - تختلف العطور من امرأة الى أخرى، فرائحتها لا تكون هي نفسها على الجميع. وفي هذا المقال، نرصد لك عطرك المناسب وفق برجك، لتكون خياراتك مثالية عندما تنوين تغيير عطر وشراء عطر جديد.
برج الحمل
يعد عطر Yves Saint Laurent Black Opium Eau de Parfum Neon، من أفضل العطور المناسبة لبرج الحمل، حيث أن رائحته تكون في البداية قوية جداً ومن ثم تخف تدريجياً لتصبح ناعمة وهادئة، وهذه هي حال صاحبات هذا البرج، ينفعلن بسرعة وسرعان ما يهدأن. علماً أن هذا العطر يرتكز في تركيبته على القهوة وزهر البرتقال.
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برج القوس
إذا كنت من برج القوس، فإن عطر Jo Malone London Myrrh & Tonka Cologne Intense هو الخيار المثالي لك، كونه يتناغم وشخصيتك العفوية، الحاضرة دائماً للمفاجآت. يرتكز هذا العطر على نغمات حبوب التونكا واللافندر.
برج الأسد
تتميز صاحبة برج الأسد بقلبها الدافئ وروحها المحبة، لذلك يعد عطر Estee Lauder Cinnabar Eau de Parfum Spray الخيار الأفضل لها، فهو يرتكز على نغمات دافئة ومريحة وتبث أحاسيس مفعمة بالحب، وهو يعتمد في تركيبته بشكل أساسي على التوابل والقرنفل والزنبق.
برج السرطان
تتميز صاحبة برج السرطان بروحها الحلوة والنقية، لذلك يُعتبر عطر Christian Dior Holy Peony ذو الرائحة الحلوة من أفضل الخيارات لصاحبات هذا البرج، وهو يعتمد في تركيبته على نغمات الأخشاب وزهور الفاوانيا.
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برج الحوت
تُعتبر العلاقات الاجتماعية فائقة الأهمية بالنسبة الى صاحبات برج الحوت، وبالتالي يعد عطر Maison Margiela Replica Springtime in a Park Eau de Toilette، أفضل عطر لهن، كونه يرتكز على نغمات الزهور والفواكه التي تساهم في جعل علاقاتك بالآخرين أكثر قوة ومتانة.
برج العقرب
معلوم عن برج العقرب أنه يبالغ في رد فعله، ولذلك يعد عطر Chanel Coco Mademoiselle Eau de Parfum من أفضل الخيارات لصاحبة برج العقرب، كون شخصيتها تتناسب تماماً وعطر شانيل الكلاسيكي هذا، فهو يبث فيها مشاعر لا يمكن السيطرة عليها، وذلك بفضل نغمات الباتشولي والوردة التركية.
الجوزاء
صاحبة برج الجوزاء مزاجية في الإجمال، لذلك يعد عطر Byredo Sundazed Eau de Parfum خياراً رائعاً لها، فهو يعد مزيجاً متناقضاً بين نغمات المسك والنغمات الحلوة المبهجة.
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الدلو
يعد عطر Chanel Paris Riviera Les Eaux de Chanel الخيار الأفضل لصاحبات برج الدلو، وهو أفضل وأسرع طريقة للتعبير عن شخصيتهن. وهو يرتكز في تركيبته بشكل أساسي على نغمات البرتقال الصقلي والنيرولي.
الميزان
التوازن هو كل شيء لدى صاحبات برج الميزان، على غرار التوازن الرائع بين النغمات التي يشتمل عليها عطر Aerin Aegea Blossom Eau de Parfum، وهي نغمات الفاكهة والزهور الفواحة.
الثور
صاحبة برج الثور عملية حداً وباستطاعتها أن تتأقلم مع جميع المواقف والظروف، فتترك انطباعاً لدى كا من تلتقيهن، وهذه هي حال رائحة عطر Tom Ford Oud Wood الخالدة، التي تمزج بين نغمات الأعشاب والتوابل الفاخرة.
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العذراء
في البداية، تبدو رائحة عطر Coach Dreams Eau de Parfum، حلوة غنية برائحة البرتقال، وسرعان ما تصبح حسية مع رائحة الغاردينيا، مثل فتاة العذراء تماماً، التي تعد شخصيتها مزيجاً متناقضاً من المشاعر والأحاسيس.
الجدي
لا شيء يمكن أن يوقف خطط صاحبة برج الجدي، تماماً مثل رائحة عطر Nomade Absolu de Parfum، الذي يمزج بين نغمات الطحلب القوية والمكثفة والبرقوق والكرز.
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