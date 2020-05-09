هذا هو العطر المناسب لبرجك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 مايو 2020 07:44 مساءً - تختلف العطور من امرأة الى أخرى، فرائحتها لا تكون هي نفسها على الجميع. وفي هذا المقال، نرصد لك عطرك المناسب وفق برجك، لتكون خياراتك مثالية عندما تنوين تغيير عطر وشراء عطر جديد.



برج الحمل

عطر Yves Saint Laurent Black Opium Eau de Parfum Neon



يعد عطر Yves Saint Laurent Black Opium Eau de Parfum Neon، من أفضل العطور المناسبة لبرج الحمل، حيث أن رائحته تكون في البداية قوية جداً ومن ثم تخف تدريجياً لتصبح ناعمة وهادئة، وهذه هي حال صاحبات هذا البرج، ينفعلن بسرعة وسرعان ما يهدأن. علماً أن هذا العطر يرتكز في تركيبته على القهوة وزهر البرتقال.

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برج القوس

عطر Jo Malone London Myrrh & Tonka Cologne Intense



إذا كنت من برج القوس، فإن عطر Jo Malone London Myrrh & Tonka Cologne Intense هو الخيار المثالي لك، كونه يتناغم وشخصيتك العفوية، الحاضرة دائماً للمفاجآت. يرتكز هذا العطر على نغمات حبوب التونكا واللافندر.



برج الأسد

عطر Estee Lauder Cinnabar Eau de Parfum Spray



تتميز صاحبة برج الأسد بقلبها الدافئ وروحها المحبة، لذلك يعد عطر Estee Lauder Cinnabar Eau de Parfum Spray الخيار الأفضل لها، فهو يرتكز على نغمات دافئة ومريحة وتبث أحاسيس مفعمة بالحب، وهو يعتمد في تركيبته بشكل أساسي على التوابل والقرنفل والزنبق.



برج السرطان

عطر Christian Dior Holy Peony



تتميز صاحبة برج السرطان بروحها الحلوة والنقية، لذلك يُعتبر عطر Christian Dior Holy Peony ذو الرائحة الحلوة من أفضل الخيارات لصاحبات هذا البرج، وهو يعتمد في تركيبته على نغمات الأخشاب وزهور الفاوانيا.

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برج الحوت

عطر Maison Margiela Replica Springtime in a Park Eau de Toilette



تُعتبر العلاقات الاجتماعية فائقة الأهمية بالنسبة الى صاحبات برج الحوت، وبالتالي يعد عطر Maison Margiela Replica Springtime in a Park Eau de Toilette، أفضل عطر لهن، كونه يرتكز على نغمات الزهور والفواكه التي تساهم في جعل علاقاتك بالآخرين أكثر قوة ومتانة.



برج العقرب

عطر Chanel Coco Mademoiselle Eau de Parfum



معلوم عن برج العقرب أنه يبالغ في رد فعله، ولذلك يعد عطر Chanel Coco Mademoiselle Eau de Parfum من أفضل الخيارات لصاحبة برج العقرب، كون شخصيتها تتناسب تماماً وعطر شانيل الكلاسيكي هذا، فهو يبث فيها مشاعر لا يمكن السيطرة عليها، وذلك بفضل نغمات الباتشولي والوردة التركية.

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الجوزاء

عطر Byredo Sundazed Eau de Parfum



صاحبة برج الجوزاء مزاجية في الإجمال، لذلك يعد عطر Byredo Sundazed Eau de Parfum خياراً رائعاً لها، فهو يعد مزيجاً متناقضاً بين نغمات المسك والنغمات الحلوة المبهجة.

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الدلو

عطر Chanel Paris Riviera Les Eaux de Chanel



يعد عطر Chanel Paris Riviera Les Eaux de Chanel الخيار الأفضل لصاحبات برج الدلو، وهو أفضل وأسرع طريقة للتعبير عن شخصيتهن. وهو يرتكز في تركيبته بشكل أساسي على نغمات البرتقال الصقلي والنيرولي.



الميزان

عطر Aerin Aegea Blossom Eau de Parfum



التوازن هو كل شيء لدى صاحبات برج الميزان، على غرار التوازن الرائع بين النغمات التي يشتمل عليها عطر Aerin Aegea Blossom Eau de Parfum، وهي نغمات الفاكهة والزهور الفواحة.



الثور

عطر Tom Ford Oud Wood



صاحبة برج الثور عملية حداً وباستطاعتها أن تتأقلم مع جميع المواقف والظروف، فتترك انطباعاً لدى كا من تلتقيهن، وهذه هي حال رائحة عطر Tom Ford Oud Wood الخالدة، التي تمزج بين نغمات الأعشاب والتوابل الفاخرة.

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العذراء

رائحة عطر Coach Dreams Eau de Parfum



في البداية، تبدو رائحة عطر Coach Dreams Eau de Parfum، حلوة غنية برائحة البرتقال، وسرعان ما تصبح حسية مع رائحة الغاردينيا، مثل فتاة العذراء تماماً، التي تعد شخصيتها مزيجاً متناقضاً من المشاعر والأحاسيس.



الجدي

عطر Nomade Absolu de Parfum



لا شيء يمكن أن يوقف خطط صاحبة برج الجدي، تماماً مثل رائحة عطر Nomade Absolu de Parfum، الذي يمزج بين نغمات الطحلب القوية والمكثفة والبرقوق والكرز.

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