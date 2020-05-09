كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 مايو 2020 07:44 مساءً - يعرف حليب جوز الهند بأنّه سائل يتمّ استخراجه من ثمار جوز الهند، فعملوا على إدخاله في وصفات العناية بالجسم والبشرة، وذلك بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من الفيتامينات، والمواد الغذائية المفيدة.



فوائد حليب جوز الهند للشعر

فوائد حليب جوز الهند للشعر



ينعم الشعر، ويساعد على التخلّص من تجاعيده، بالإضافة إلى تسهيل تسريحه، حيث ينصح باستخدامه على الشعر مرّة واحدة أسبوعياً، كما أنه يسرّع من عملية نموّ الشعر؛ بسبب احتوائه على المغذّيات التي تحدّ من مشكلة تساقط الشعر، وتحمي من الإصابة بالصلع. يرطب الشعر ويخلّصه من مشكلة جفاف فروة الرأس، والمشاكل المترتبة عليها؛ مثل القشرة، والحكّة، وتخليصه من التلف الذي قد يتعرّض له نتيجة التعرّض المستمرّ لأشعّة الشمس، وأدوات التصفيف المختلفة؛ إذ إنّ هذا الحليب يمدّ الشعر بالبروتينات الأساسية لنموّه، إعطاء الشعر الحيويّة واللمعان خلال فترةٍ زمنيّةٍ قصيرة، تقليل الشيب المبكر، الوقاية من الصلع، يمنع الشعر من فقد البروتين، يحمي فروة الرأس من البكتيريا والفطريات والميكروبات.

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طرق استخدامه

طرق استخدامه



• فرد الشعر: يُستخدم حليب جوز الهند لفرد الشعر، ويكون ذلك من خلال مزج ثلث كوب منه مع عصير نصف ليمونة، ثمّ يوضع في الثلاجة، ويُترك لمدّة ساعة كاملة حتّى تتكون طبقة من القشدة على وجهه، كما يُمكن إضافة القليل من العسل أو الفراولة أو الموز للخليط، ثمّ يوَّزع المزيج على الشعر؛ بعد وضعه بزجاجة رذاذ، مع الحرص على وضعه بشكل جيد على فروة الرأس وأطراف الشعر، كما يُمكن تمشيط الشعر للاستفادة القصوى من المزيج، ثمّ يُترك المزيج على الشعر لمدّة 20 دقيقة، ثمّ يُغسل الشعر باستعمال الماء والشامبو بالطريقة المعتادة.



• نمو الشعر: إحدى الفوائد الطبيعية التي يؤثر بها حليب جوز الهند على الشعر هي تحفيز نموه، حيثُ يحتوي على مكونات طبيعية كالبوتاسيوم والحديد والدهون الأساسية التي تُساهم في ذلك، ويُمكن الاستفادة من حليب جوز الهند في عملية نمو الشعر؛ من خلال استخراج حليب جوز الهند من ثماره الطازجة، ويُضاف إليه بضع قطرات من عصير الليمون، وما يُقارب أربع قطرات من زيت اللافندر الأساسي، وتُخلط المكونات بشكل جيد لصُنع عجينة طرية توضع على فروة الرأس، وتركه على الشعر لمدّة تتراوح بين 4 و5 ساعات، ثمّ يُغسل باستعمال الماء.



• ترطيب الشعر: إحدى الفوائد الطبيعية التي يؤثر بها حليب جوز الهند على الشعر هي ترطيبه، حيثُ يحتوي على مكونات طبيعية مثل الدهون وفيتامينE ؛ تُساهم في منح الشعر الرطوبة اللازمة، ويُمكن أن يُساهم حليب جوز الهند الطازج في تغذية الشعر وتحفيز نموه بشكل صحي، كما يُزيل الأوساخ العالقة في فروة الرأس .

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خلطة حليب جوز الهند للشعر

خلطة حليب جوز الهند للشعر



• المكوّنات: كوب من حليب جوز الهند، ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون، ملعقتان كبيرتان من العسل.

• طريقة التحضير: مزج كل المكوّنات جيداً مع بعضها البعض. تمشيط الشعر للتخلّص من التجعيدات. تطبيق الخليط على الشعر وتوزيعه على كل الشعر من الجذور إلى الأطراف. ترك الماسك على الشعر لمدةٍ تتراوح ما بين ساعة وساعتين. غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو، وملاحظة النتيجة.



خلطة حليب جوز الهند لتنعيم الشعر

خلطة حليب جوز الهند لتنعيم الشعر



• المكوّنات: كوبان من حليب جوز الهند، ربع كوب من الليمون الحامض المعصور.

• طريقة التحضير: مزج المكوّنات مع بعضها البعض في زجاجةٍ نظيفة، والاحتفاظ بها في الثلاجة لمدّة ثلاث ساعات. إخراج المزيج من الثلاجة ورجّ الزجاجة قليلاً. تطبيق المزيج على الشعر وتركه لمدة نصف ساعة، مع الحرص على تغطيته بالنايلون. تكرار هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

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