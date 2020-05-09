الامارات | وفاة صيدلي هندي تناول تركيبة حضّرها لعلاج كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة صيدلي هندي تناول تركيبة حضّرها لعلاج كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي صيدلي هندي، وأدخل مديره المستشفى، بعدما تناولا خلطة علاجية حضّراها أملاً في أن تساعد على الشفاء من مرض كوفيد-19، كما أعلنت الشرطة اليوم السبت.

وكان الرجلان يعملان في شركة متخصصة في طب الأعشاب، وجربا العلاج المفترض على نفسيهما، وهو مزيج من أكسيد النيتروجين ونيترات الصوديوم، داخل منزل في مدينة تشيناي جنوب شرق الهند.

وتوفي ك. سيفانيسان (47 عاماً) في المكان بحسب قائد الشرطة المحلية أشوك كومار.

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وطوّر الصيدلي تركيبته بعد إجراء عمليات بحث على الإنترنت، واشترى المكونات من السوق المحلية، وفق الشرطي.

ولا يوجد دواء أو لقاح حالياً ضد «كوفيد-19» ما نتج عنه سباق عالمي لإيجاد العلاج الشافي من هذا المرض الذي أودى بحياة أكثر من 274 ألف شخص.

وأحصيت أكثر من 60 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد في الهند التي تفرض تدابير عزل مشددة في محاولة لاحتواء تفشي الوباء.

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