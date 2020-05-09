5 أطعمة مهمة تساعدك على التخلص من سموم الجسم في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم

يستغل البعض شهر رمضان والصيام في أعمال عدّة، منها فقدان الوزن والسير على نظام غذائي، وإزالة السموم من الجسم، وهذا ما سنتحدث عنه اليوم، بحسب ما نشر موقع Food Revolution

إذا كنت تريد أن تزيل السموم من جسمك، يجب في البداية أن تمتنع من إدخالها وتبتعد عن الأطعمة الضارة، ثم تتناول بعض الأطعمة التي تساعدك على ذلك ومنها:

1. الخضروات الخضراء والمورقة

من أكثر الأطعمة الصحية في العالم، والتي تساعد بشكل كبير على التخلص من السموم، وأهمها الخضروات المورقة والتي تشمل البروكلي والقرنبيط والملفوف والبروكسل.

كما أفادت دراسة أن الخضروات تعزز صحة الكبد من خلال التأثيرات المضادة للسرطان والمضادة للالتهابات والفيروسات، بالإضافة إلى أنها غنية بالألياف مما يحفز إخراج السموم من الجسم.

2. الليمون

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وجدت دراسة أن حمض الستريك في الليمون يحمي الكبد ويعزز وظائفه ويمنع الضرر التأكسدي المرتبط بالضغط، وأن تناول الليمون اليومي يساعد في تنظيم ضغط الدم.

3. الأفوكادو

يمتلك الأفوكادو ثروة كبيرة من مضادات الأكسدة، كما أن الأحماض الدهنية به تساعد على حماية الجسم من الأضرار، وتخلص الكبد من السموم الموجودة به.

4. الشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر أهم مساعد طبي منذ آلاف السنوات، فهو غني بمضادات الأكسدة ويساعد على الحفاظ على توازن الجسم، كما له تأثير وقائي على التخلص من السموم الموجودة بالجسم حيث يعزز انتاج إنزيمات إزالة السموم.

5. التفاح

يساعد التفاح على تطهير الجسم، حيث أنه غني بالبكتين القابل للذوبان ويعمل على تطهير مجرى الدم من السموم وخفض نسبة الكوليسترول الضارة.