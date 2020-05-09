ما هو الوقت المناسب لشرب الشاي والقهوة في رمضان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يعاني الكثير من الأشخاص محبي الشاي والقهوة من قلة تناولهما في رمضان، ما يدفعهم لاحتسائها بعد الإفطار والسحور، لكن هذ التوقيت قد يسبب أضرارًا صحيّة.

لذا نقدم لكم التوقيت المناسب لتناول الكافيين خلال الشهر الكريم، وفق ما نقل موقعي "reddit" و"amanahfitness".

- لا يجب تناول القهوة أو الشاي بعد الإفطار مباشرة، نظرا لأن نسبة الكافيين تؤدي إلى زيادة معدل السائل الحمضي بالمعدة، ما يتسبب في قرحة والتهابات المعدة.

- يفضل تناولهما بعد الإفطار بساعتين وقبل السحور بأربع ساعات، نظرا لأن مادة الكافيين الموجودة في الشاي والقهوة مدر للبول، وبالتالي تتسبب في فقد الجسم الكثير من المعادن والماء.

ومن الأضرار الناتجة عن عدم ضبط مواعيد تناول الشاي والقهوة في رمضان:

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- الإحساس بالعطش الشديد.

- الجفاف الناتج عن نقص السوائل الموجودة في الجسم.

- الإرهاق والتعب الشديد.

- زيادة معدل ضربات القلب.

كما يجب عدم الإفراط في تناول الشاي أو القهوة، ومن الأفضل ألا يزيد عن مرتين يوميا، ويجب شرب كوبين من الماء بعد القهوة والشاي لتعويض المياه المفقودة من الجسم وعدم الشعور بالعطش.

الكيورد: رمضان 2020- الشاي- القهوة- الوقت المناسب لتناول الشاي والقهوة- وجبة الإفطار- وجبة السحور- الأضرار.