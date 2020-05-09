هذا ما يفعله تناول 7 حبات من البلح يوميا في جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي
التمر أو البلح من الأطعمة المفيدة التي يحرص الكثير على تناولها بشكل يومي في شهر رمضان، نظرا لما يحتويه على فوائد صحية.
وينصح خبراء التغذية بتناول 7 حبات البلح يوميًا لما له من فوائد، نعددها لكم وفق ما نقل موقعي "thespruceeats" و"backtojannah".
- يحتوي التمر على نسبة من الألياف الغذائية الضرورية لعمل لجهاز الهضمي بشكل صحيح، لذلك فإنه يساعد على تنظيف الأمعاء والهضم بصورة صحيحة.
- تناول 7 حبات من البلح يوميًا يؤدي إلى تحول السكر الموجود به إلى كربوهيدرات، ما يساعد على إمداد الجسم بالطاقة.
- يحتوي البلح على نسبة عالية من الماغنسيوم والكالسيوم، ما يساعد في علاج اضطرابات الجهاز التنفسي وأمراض القلب.
- يشمل العديد من الفوسفور والبوتاسيوم، الذي يساعد على تقوية العظام ومنع الإصابة بهشاشة العظام.
- عند تناوله يوميا يؤدي إلى انخفاض الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، نظرا لأنه يساعد على خفض مستوى الدهون.
- الأشخاص الذين يتناولون 7 حبات يوميا، يساعدهم على زيادة امتلاء المعدة وبالتالي زيادة الشعور بالشبع.
- يحتوي البلح على نسبة عالية من الحديد، ما يؤدي إلى زيادة مستويات الحديد في الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم.
- يحتوي على مضادات الأكسدة مثل الفينولات والكاروتينات والأنثوسيانين، التي تساعد الجسم على التخلص من السموم وإتمام عملية التمثيل الغذائي بشكل صحيح.
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