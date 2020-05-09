إطلالات شبابية من بنين ستارز

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 مايو 2020 01:45 مساءً - تتألق اليوتيوبر بنين بالإطلالات الشبابية المتنوعة بأسلوب الكاجوال، ومن أبرز خياراتها وأكثرها حداثةً جمعنا لمحباتها هذه التفاصيل.



القطع الرمادية

القطع الرمادية



تعتمد بنين القطع رمادية اللون في إطلالاتها المتنوعة، ومن أبرز تنسيقاتها تزينت بتنورة كاروهات رمادية مع بلوزة صوفية بدرجة مختلفة من الرمادي، وتأنقت بتنورة رمادية طويلة مع بلوزة سوداء بأكمام منفوخة.

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إطلالات الفساتين

إطلالات الفساتين



تفضِّل بنين الفساتين القصيرة بأنواعها لإطلالات شبابية، ومنها تجملت بفستان برتقالي مزيّن بزهور، وآخر رمادي ضيِّق أكملته بحذاء رياضي أبيض.

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تنسيقات البنطلونات

تنسيقات البنطلونات



لخيارات الكاجوال، ترتدي بنين البنطلونات بأنواعها، ومن أبرز تنسيقاتها بنطال من الجينز الممزق مع بلوزة سوداء، وتنسيقها لبنطال جينز مزيّن بأزرار مع بلوزة سوداء من القطن، واختارت بنطالًا وبلوزة باللون الأسود مع معطف أسود طويل.

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خيارات التنورة

خيارات التنورة



تفضل بنين إطلالات التنانير بأنواعها، ومن أبرز إطلالاتها ارتدت تنورة سوداء قصيرة مع بلوزة خضراء مكشوفة الأكتاف، وأطلَّت بتنورة سوداء من الجينز مع بلوزة رمادية وحذاء أسود، وظهرت بتنورة بنية مع قميص سكري ناعم.

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