كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 مايو 2020 01:45 مساءً - تختلف موضة الألوان الرائجة الخاصة بالأزياء والملابس مع تبدل المواسم والفصول. فلكل موسم خطوطه الخاصة بلوحة ألوانه وظلاله، والتي يرسمها المصممون المبدعون لأرقى العلامات التجارية، ويضمنونها في مجموعاتهم على منصات العروض خلال أسابيع الموضة العالمية.

جمبسوت باللون الفوشيا من ألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti



ومثله مثل أي موسم، لربيع وصيف 2020 ألوانه الخاصة التي لاحظنا رواجها على منصات عروض الأزياء، إلا أن اللون الزهري كان الأبرز والأكثر تواجداً في مختلف عواصم الموضة بدايةً من نيويورك، مروراً بلندن وميلان ووصولاً إلى باريس.

سيطر اللون الزهري بمختلف تدرجاته مثل الباستيل Pastel Pink والزهري الباربي Barbie Pink والفوشيا على منصات العروض خلال أسابيع الموضة العالمية ناثراً لمساته السحرية على إطلالات العارضات سواء من خلال الإطلالات الكاجوال أو فساتين السهرة.

اللون الزهري يطغى على موضة ربيع وصيف 2020 من منصات العروض

اللون الزهري يسيطر على فساتين السهرة ضمن موضة ربيع وصيف 2020

فستان سهرة باللون الزهري من عرض أوسكار دي لا رينتا Oscar De La Renta



ابتعدي في سهراتك لربيع وصيف 2020 عن الإطلالات ذات الألوان الكلاسيكية والتي يعد الأسود أبرزها، وتوجهي نحو الألوان المرحة والمنعشة، والتي يعد اللون الزهري واحداً منها لهذا الموسم.

ظهرت فساتين السهرة الميدي المصممة من قماش الميتاليك الزهري بدرجته الفاتحة الرقيقة على منصة كريستيان سريانو Christian Siriano، فجاءت بتصاميم تحاكي الخيال خاصة بالممتلئات وصاحبات القامة الرفيعة.

كما ولفتتنا تصاميم فساتين السهرة الفاخرة باللون الزهري بدرجة الفوشيا ضمن عروض أزياء أوسكار دي لا رينتا Oscar De La Renta ومارك جايكوبس Marc Jacobs من خلال فساتين فاخرة بالكشاكش، والتي من شأنها إضفاء لمسة من الرقي.

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اللون الزهري بالطبعات ضمن موضة ربيع وصيف 2020

فستان زهري بالطبعات من إرديم Erdem



ظهرت فساتين بطبعات الورود باللون الزهري على منصة إيرديم Erdem من خلال تصاميم موديست مفعمة بالحياة والمرح. اختاريها بأكمام منفوخة لإطلالة أكثر رقياً وجاذبية، أو بالكشاكش لإضفاء لمسة أنثوية بحتة تذكرنا بالزمن الجميل.

أما إذا كنت من عاشقات الفساتين القصيرة لموسم الصيف، فاختاري هذا الفستان القصير باللون الزهري الفوشيا وطبعات الورود الملونة من دار كارولينا هيريرا Carolina Herrera لإطلالة منعشة بأكمام منسدلة وحزام عريض يحدد الخصر. فهذا التصميم مثالي لذوات الأجسام الرفيعة.

اللون الزهري يسيطر على الأزياء الكاجوال ضمن موضة ربيع وصيف 2020

إطلالة باللون الزهري من شانيل Chanel



ارتدي اللون الزهري في موسم ربيع وصيف 2020 بنفس الأسلوب الذي ظهرت به عارضة شانيل Chanel من خلال أزياء كاجوال زهرية كاملة بجاكيت وتنورة قصيرة مصممتين من التويد، الخامة التي تعد علامة فارقة للدار الراقية.

كما وظهر اللون الزهري بدرجة الفوشيا على منصة عرض فرساتشي Versace من خلال فستان بتصميم معطف قصير وأكمام منفوخة من خامة ال PVC اللماعة.

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