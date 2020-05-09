فساتين سهرة للممتلئات بتصاميم رقيقة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 مايو 2020 01:45 مساءً - تبحث الممتلئات عن ازياء تناسب أجسامهن ليبدبن انيقات في اطلالاتهن. اليوم لم يعد الامر مستحيل ، بعدما بدأت دور الازياء العالمية تخصص لهنّ أزياء خاصة في عروض الازياء.

وأدرجت دور الازياء العالمية مجموعة من الفساتين ذات القياسات الكبيرة التي تناسب الممتلئات، ضمن عروض الأزياء الجاهزة لموسم خريف 2020.

تعرفي إلى أحدث تصاميم فساتين السهرة للممتلئات لإطلالة على الموضة في سهرات العام الجديد.

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فساتين للممتلئات من مجموعة تاداشي شوجي





Tadashi Shoji

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برعت ماركة تاداشي شوجي Tadashi Shoji في تقديم موديلات خلابة اتسمت بالرقي وأخفت الكثير من عيوب الجسم نظرًا لألوانها الداكنة وقصاتها الأنيقة والمثالية للقوام الممتلئ، أحببنا الفساتين الحمراء الطويلة المصممة على الطراز الأغريقي ومزينة بشق طويل على أحد جانبي التنورة، كما أعجبتنا الفساتين القصيرة المزينة بكسرات حول منطقة الخصر لتخفي بروز البطن، كذلك الفساتين ذات الطبعات الرقيقة.

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فساتين للممتلئات من توقيع كريستيان سيريانو

Christian Siriano



خصص المصمم كريستيان سيريانو Christian Siriano ما يقرب من نصف مجموعته لفساتين السهرة ذات القياسات الكبيرة حيث تهادت العارضات الممتلئات بتصميمات اتسمت بالتفرد والجرأة حيث القصات المعانقة للقوام والألوان التي تنوعت بين الحيادية المتمثلة في الأسود والذهبي الجرئ، من جهتنا لم تعجبنا أغلب تصميمات هذه المجموعة حيث أنها أظهرت عيوب الجسم لا سيما البطن البارز عكس المجموعات السابقة لنفس الماركة التي كانت تخدم إطلالات الممتلئات وتجمل قامتهن.

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