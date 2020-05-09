عبايات خفيفة للشابات من وحي الموديل لين مرجان

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 مايو 2020 01:45 مساءً - تميزت الموديل السعودية لين مرجان بالعديد من الإطلالات الأنيقة والمناسبة للفتيات السعوديات والعربيات عامةً، ومن أبرزها خيارات استوحينا لكنّ منها عدة عبايات مناسبة للأجواء الحارة.



خيارات العبايات السوداء

عبايات سوداء من لين مرجان



للمناسبات البسيطة يمكنكنَّ ارتداء العبايات السوداء بأشكالها، ومنها ارتدت لين عباية سوداء مزينة من الأعلى بقماش زهري، وظهرت بعباية مزينة بالزهور البيضاء، وعباية مزينة بالنقوش الذهبية، وأطلَّت بعباية مزينة بالخطوط الصفراء، وأخرى مزينة بقماش أخضر.

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إطلالات العبايات الملوَّنة

عبايات ملونة من لين مرجان



تأنقت لين بعبايات ملونة بتصميمات شبابية وأنيقة، منها عباية بسيطة باللون الأزرق، وتجملت بعباية حمراء مزينة من الأسفل بقماش أسود وبرسومات شبابية.

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