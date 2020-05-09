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عبايات خفيفة للشابات من وحي الموديل لين مرجان

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 مايو 2020 01:45 مساءً - تميزت الموديل لين مرجان بالعديد من الإطلالات الأنيقة والمناسبة للفتيات السعوديات والعربيات عامةً، ومن أبرزها خيارات استوحينا لكنّ منها عدة عبايات مناسبة للأجواء الحارة.


خيارات العبايات السوداء

عبايات سوداء من لين مرجان
عبايات سوداء من لين مرجان


للمناسبات البسيطة يمكنكنَّ ارتداء العبايات السوداء بأشكالها، ومنها ارتدت لين عباية سوداء مزينة من الأعلى بقماش زهري، وظهرت بعباية مزينة بالزهور البيضاء، وعباية مزينة بالنقوش الذهبية، وأطلَّت بعباية مزينة بالخطوط الصفراء، وأخرى مزينة بقماش أخضر.

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إطلالات العبايات الملوَّنة

 

عبايات ملونة من لين مرجان
عبايات ملونة من لين مرجان


تأنقت لين بعبايات ملونة بتصميمات شبابية وأنيقة، منها عباية بسيطة باللون الأزرق، وتجملت بعباية حمراء مزينة من الأسفل بقماش أسود وبرسومات شبابية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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