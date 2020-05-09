أجمل اكسسوارات شعر لاطلالاتك في رمضان 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 مايو 2020 01:45 مساءً - اذا كنت تبحثين عن تسريحات ملائمة لإطلالاتك الجمالية في أوقات النهارخلال شهر رمضان، اختاري تسريحات الشعر المسحوبة إلى الخلف.

اخترنا لك اكسسوارات شعر ناعمة وعصرية بموديلات مبتكرة وتصاميم عصرية وحديثة، تزينين بها تسريحات ذيل الحصان ونصف رفعات الشعر والكعكات النهارية البسيطة، بكثير من الأناقة والأنوثة لإطلالات متجددة ومختلفة في رمضان 2020.

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واكبي أحدث اكسسوارات شعر ملونة ومتنوعة بين الأطواق والمشابك واللفافات؛ لتزيني بها تسريحات شعرك هذا الموسم.

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• اختاري لفافات القماش الملونة بألوان فاقعة ولافتة مثل الألوان النيون الدارجة والأنيقة، حول شدات تسريحات البونيتايل العصرية المنخفضة والعالية.

• جربي أيضاً الأطواق المطاطية التي تسحب الشعر إلى الخلف، وتبعد الخصلات الأمامية على الوجه، والتي تبدو أنيقة جداً لأوقات النهار والتسوق؛ خاصةً منها موديلات البوندانا.



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• اختاري أيضاً المشدات والبينسات الناعمة والأنيقة، والتي تثبتينها على الجنب أو حول كعكة الشعر الكاجويل، لإطلالات مرحة وحيوية وعلى الموضة.

• احصلي على إطلالات جمالية جذابة مع اكسسوارات الشعر المزركشة والمطرزة بالخرز والكريستال البراق، والتي تبدو رائعة مع أناقة الجينز والقميص الأبيض الصيفي.



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• اختاري لفافات البونيتايل الكبيرة من خامات ناعمة مثل الحرير والمخمل والساتين، والتي تمنحك تسريحات شعر أكثر جاذبية ولفتاً للأنظار.

شاهدي ألبوم الصور المتنوع، واختاري اكسسوارات شعر جديدة ومتنوعة تحدث تسريحات شعرك النهارية في رمضان 2020 بموديلات ملونة وتصاميم مبتكرة، تروق لكل الأذواق ومختلف أطوال الشعر.

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