خيارات أنيقة للمحجبات من وحي فرح

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 مايو 2020 01:45 مساءً - تهتم فرح بمجال الموضة والأزياء بشكل واضح، ونسَّقت عدة خيارات مناسبة للمحجبات جمعنا لكنَّ أبرزها للتألق بمظهر أنيق وعصري على طريقتها.

خيارات الفساتين الشبابية فساتين من فرح

لإطلالات شبابية بالفساتين ظهرت فرح بفستان أخضر مزين بأزرار مع حجاب أبيض، وفستان سماوي مزين بربطة خصر وأكملته بحقيبة وحذاء باللون البرتقالي لإطلالة عصرية. تابعي المزيد:إطلالات بألوان حيادية للمحجبات من وحي لولو الخطاف إطلالات كاجوال أنيقة إطلالات كاجوال من فرح

لخيارات كاجوال بالبنطال ارتدت فرح بنطالاً وحجابًا باللون الأسود، مع معطف فوشيا وبلوزة بطبعة الحمار الوحشي، وأطلت ببنطال وبلوزة باللون الرمادي، وتزين البلوزة خطوط بيضاء لإطلالة بسيطة ومريحة، وتأنقت ببنطال جينز مع بليزر زهري وبلوزة بيضاء، وتجملت بتنورة سماوية وبلوزة واسعة. Advertisements تابعي المزيد:تنسيقات مناسبة للشابات المحجبات من وحي شهد الزهراني تنسيقات بالمعاطف لإطلالات مناسبة للسفر معاطف للسفر من فرح

لإطلالات شبابية مناسبة للسفر استوحينا لكِ من فرح إطلالتها ببنطال أبيض وبلوزة برتقالية مع معطف فضي، وتنسيقها بنطالَ جينز مع بلوزة بيضاء ومعطف طويل بيج، ولزي أنيق فاخر اختارت بنطالاً أسود مع معطف من الجلد، كما تألقت بقميص أبيض وبنطال جينز مع معطف أسود وآخر بني طويل. تابعي المزيد:نصائح لتنسيق التنانير الطويلة من وحي الفاشينيستا المحجبات

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