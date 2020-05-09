الامارات | غوغل وفيسبوك تؤجلان عودة الموظفين إلى المكاتب حتى 2021

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيواصل غالبية الموظفين في "غوغل" وفيسبوك" العمل من منازلهم حتى نهاية السنة مع أن المجموعتين ستعيدان فتح مكاتبهما خلال الصيف وفقا لتطور انتشار وباء كوفيد-19.

وقال رئيس مجلس إدارة "ألفابت"، الشركة الأم ل"غوغل" سوندار بيشاي لموظفيه إنهم سيعملون من منزلهم على الأرجح حتى نهاية السنة على ما أفادت معلومات أكدتها "غوغل". وذكرت وسائل إعلام أميركية ان "فيسبوك" تعتمد النهج نفسه.

وتنوي شبكة التواصل الاجتماعي العالمية إعادة فتح مكاتبها اعتبارا من السادس من يوليو لكن يمكن لكل الموظفين الراغبين بذلك مواصلة العمل من منازلهم حتى 2021.

وكانت "فيسبوك" توظف 45 ألف شخص نهاية عام 2019 (يضاف إليهم آلاف العاملين لدى شركات متعاقدة معها من الباطن). وهي تنوي توظيف عشرة آلاف شخص إضافي لتسريع تطوير منتجاتها وخدماتها لا سيما تلك المتكيفة مع التباعد الاجتماعي.

وسبق لرئيس مجلس إدارة ؟"فيسبوك" مارك زاكربرغ أن أعلن الشهر الماضي أن شركته لن تنظم أي تجمعات تزيد عن خمسين شخصا قبل يوليو 2021 على أقرب تقدير. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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