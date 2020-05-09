إطلالات رائعة للنجمات العربيات بـ"القميص الأبيض" بأساليب مميزة

يعدّ القميص الأبيض من القطع الكلاسيكية الأنيقة التي لا تخرج من الموضة، وفي كل موسم تكون دور الأزياء العالمية حريصة على تقديم تصاميم متنوعة ومبتكرة من القميص الأبيض، وهو أيضاً الخيار المفضل بالنسبة للكثيرات من النساء ولا سيما أنه سهل التنسيق ومن الممكن اعتماده لمختلف المناسبات والمشاوير فهو مثالي لاطلالة للدوام ولاطلالة للسهرة أيضاً، واليوم جمعنا إطلالات متنوعة للنجمات العربيات في القميص الأبيض، وقد نسقنه بأساليب مميزة منها الكاجوال ومنها الرسمي.

نادين نجيم في تنسيق شبابي في القميص الأبيض:

أطلّت نادين نجيم مؤخراً في برنامج «إغلب السقا» مع أحمد السقا وقد اعتمدت لوكْ كاجوالْ وشبابياً اختارت فيه القميص الأبيض بقصته الكلاسيكية الواسعة والمريحة، ونسقته مع بنطلون جينز أزرق فاتح خصره عال زينته بفولار معرق باللونين الأسود والأبيض وقصة رجليه المستقيمة، وكانت قد زينت اللوك ببعض المجوهرات الذهبية الناعمة وبدت أنيقة وعصرية.

هند صبري في تنسيق ذي طابع شرقي في القميص الأبيض:

نسقت هند صبري اطلالة مميزة في القميص الأبيض ذات طابع شرقي مع لمسات من العصرية، وقد اختارت بقصة مميزة ولا سيما من ناحية الأكمام المنفوخة، ومن فوقه اعتمدت جيليه مزركشة بتطريزات شرقية ومعهما نسقت بنطلوناً قماشياً واسعاً وصندل كعب عال وزينت اللوك بعقد مميز من الفضة.

لوك أنيق في القميص الأبيض اعتمدته ريم سعيدي:

تختار دائماً ريم سعيدي الاطلالات الأنيقة ذات الطابع العصري، وهنا شاهدناها في تنسيق ناعم جمع بين الكلاسيكية والأسلوب الشبابي حيث اختارت بنطلوناً قماشياً أسود بقصة رجلين واسعة نسقت معه قميصاً أبيض وأكملت اللوك بحذاء من الجلد من دون كعب باللون الأبيض أيضاً.

Advertisements

بثينة الرئيسي في القميص الأبيض مع التنورة الماكسي:

اعتمدت بثينة الرئيسي اطلالة لافتة مثالية لمشاوير شهر رمضان، وقد اختارت فيها قميصاً كلاسيكياً باللون الأبيض ونسقت معه تنورة ماكسي مقلمة، وكانت قد اعتمدت حقيبة خصر من الجلد مع الاطلالة وحذاء أسود كعب عال، ونظارات شمسية بتصميم عصري من غوتشي Gucci، والقميص الأبيض من القطع الكلاسيكية التي لا تخرج أبداً من الموضة.

قد يهمك ايضاً:

ميغان ماركل تتألَّق بالقميص الأبيض في مناسبات مختلفة وبتنسيقات متنوّعة

أفكار جديدة لارتداء القميص الأبيض الناصع مع التنانير الصيفية