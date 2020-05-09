محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
يعمل العلماء على فيروس كورونا "كوفيد 19"، ومن ذلك البحث عما إذا كان الصوت مؤشرا مبكرا لعدوى COVID-19.
ويحقق علماء أمريكيون فيما إذا كانت التغييرات في الطريقة التي تتحدث بها يمكن أن تكون مؤشرا للعدوى.
وعلى الرغم من أن الأكثر شيوعا ارتفاع درجة الحرارة وضيق التنفس والسعال الجاف والمستمر، يعتقد العلماء أن التغييرات الطفيفة على الأصوات يمكن أن تكون علامة واضحة عما إذا كان الجسم يحارب العدوى، وفق ما نقل "روسيا اليوم".
ولا يحدد الاختبار تحديدا ما إذا كان شخص ما مصابا بفيروس كورونا. ولكن، يمكن أن يكشف ما إذا كان يجب إجراء الاختبار المخبري للعدوى، وما إذا كان الشخص معرضا لخطر الإصابة بمضاعفات شديدة.
وتتضمن هذه التغييرات الصغيرة في الصوت، عند محاربة العدوى، التحدث بشكل أبطأ من المعتاد، وأخذ أنفاس صغيرة بين الكلمات، وحتى اختلافا في نغمة الصوت.
وقال الدكتور أنيل سينغ، مدير نظام Allegheny Health Network: "نأمل في أن يوفر التحليل الصوتي معلومات قيمة يمكن أن تساعد الأطباء في التعرف على الخطر القادم والحصول بسرعة على العلاج الذي يحتاجه المرضى، ما قد يؤدي إلى الوقاية من الحالة الشديدة للمرض".
وأضاف: "يمكن أن يسمح أيضا للمرضى الذين من غير المحتمل أن يتفاقم مرضهم بالبقاء في المنزل، ما يقلل من خطر التعرض للآخرين".
ويعمل العلماء حاليا على تقييم ما إذا كان اختبارهم الصوتي يمكن أن يكون اختبارا مبكرا فعالا لـCOVID-19.
وإذا كانت النتائج واعدة، فسيأخذون الاختبار إلى المستوى التالي، المتمثل في التجارب السريرية.
كانت هذه تفاصيل خبر هل صوت الشخص علامة أولى لكشف الإصابة بفيروس كورونا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.