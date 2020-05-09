شكرا لقرائتكم خبر عن مع وصول كورونا لذروته.. في المكسيك يقتلون الممرضات خوفاً من العدوى والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مسؤولون في المكسيك إنه تم العثور على جثث ثلاث أخوات ممرضات، وقد ظهرت عليهن علامات تعرضهن للخنق في ولاية كواويلا بشمال المكسيك في جريمة قتل ثلاثي على ما يبدو تأتي عقب سلسلة من الاعتداءات على العاملين في القطاع الصحي في جائحة فيروس كورونا.

وقال المسؤولون إنهم يحققون في الجريمة. وواجه العاملون في المجال الصحي اعتداءات متزايدة في المكسيك في الأسابيع الأخيرة بسبب مخاوف من العدوى.

ووصف خافيير جيريرو المسؤول الكبير في جهاز الخدمة العامة الرئيسي في ولاية كواويلا قتل الممرضات الثلاث بأنها جريمة قتل متعمد«وقعت في وقت يعد فيه العاملون في المجال الصحي أهم عنصر لمواجهة الأزمة الصحية».

وقال جيرادو ماركيز النائب العام لولاية كواويلا إن من المحتمل أن يكون اثنان أو ثلاثة مجرمين شاركوا في الجريمة ولكن لم يتم اعتقال أحد. ولم يتضح على الفور متى قتلت الممرضات الثلاث.

وأضاف «لا يوجد حتى الآن دليل يشير على أن الجريمة ارتكبت بسبب عملهن في المجال الصحي.

»إنه أمر مؤسف جدا للمجتمع وأوكد التزام الدولة بضبط الجناة والقصاص منهم".

وتقدر وزارة الصحة المكسيكية أن انتشار الفيروس سيصل لذروته هذا الأسبوع في ثاني أكبر اقتصاد بأمريكا اللاتينية.

وأعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم الجمعة تسجيل 1906 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و199 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 31522 والوفيات إلي 3160.

ولكن الحكومة تقول إن العدد الحقيقي للإصابات في البلاد أكبر بكثير وكذلك عدد الوفيات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | مع وصول كورونا لذروته.. في المكسيك يقتلون الممرضات خوفاً من العدوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.