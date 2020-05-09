كيت ميدلتون تخطف الأنظار بفستان أصفر مزّين برسمات الأشجار

لندن - لايف ستايل
تتألق دوقة كمبريدج، كيت ميدلتون، بإطلالاتها في الحجر المنزلي، التي لا تقلّ أناقة عن الإطلالات التي عوّدتنا عليها في السابق. وخلال مشاركتها في برنامج This Morning خطفت الأنظار بفستان أصفر مزيّن برسمات الأشجار، والأمر ليس غريباً خصوصاً اننا نعرف كم تحبّ كيت الطبيعة وتهتمّ بها.
وفي تفاصيل إطلالات دوقة كمبريدج، فقد تألقت بفستان حريريّ من ماركة Raey ويبلغ ثمنه £495 تميّز بلونه الأصفر الباستيل مع رسمات الأشجار بألوان البنيّ والأخضر والزهري. ومن ناحية القصة، فقد جاء بياقة دائرية عالية وأكمام طويلة.
وكعادتها تميل كيت إلى إختيار الفساتين التي تحدد خصرها وتظهر قوامها الرفيع. ورغم أن ذلك لا يظهر في الصور، لكن قصة الفستان جاءت ضيقة عند الخصر أما التنورة فتميّزت بالإنسيابية مع الكسرات.
ومن الناحية الجمالية، بدت جميلة بتسريحة شعرها المنسدل مع التموجات العريضة، فهذه الإطلالة الجديدة لكيت عبر تطبيق Zoom، تهدف للتحدث عن مشروعها الجديد الذي تطلقه بالتعاون مع المعرض الوطني للصور. وقد قامت كيت بدعوة أشخاص من جميع أنحاء المملكة المتحدة لتقديم الصور التي التقطوها أثناء الإغلاق الكامل بسبب فيروس كورونا ضمن مشروع تصوير مجتمعي يسمى Hold Still., يهدف هذا المشروع إلى التقاط روح الأمة ومزاجها وآمالها ومخاوفها ومشاعرها وهي تواصل التعامل مع وباء كوفيد 19.
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