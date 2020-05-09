مع حلول شهر رمضان المبارك، تُحدّد مجموعة من قواعد الإتيكيت أصول التصرّف، بشكل لائق ومُهذّب. وفي السطور الآتية، يُقدّم" أهم قواعد إتيكيت التصرف، خلال شهر رمضان الكريم.



1. يجب أن يبتعد المفطر عن تناول الأطعمة أو المشروبات أمام الصائمين، ومراعاة إحساسهم.

2. تشمل قواعد إتيكيت التصرّف خلال شهر رمضان: ارتداء ملابس فضفاضة ومحتشمة، بخاصّة في أماكن العمل، بعيدًا عن الملابس الضيّقة أو المكشوفة.

3. عند إقامة عزومة في المنزل، يجب ترتيب طاولة الطعام، وتوزيع الأطباق بصورة تراعي عدد الجالسين إلى المائدة.

4. يُفضّل البعد عن رفض الدعوات إلى تناول الإفطار، سواء في المنزل أو خارجه، فمن إتيكيت التصرف خلال شهر رمضان قبول دعوات الإفطار باحترام ومحبّة.

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5. عند الذهاب إلى منزل أحد الأصدقاء أو أحد أفراد العائلة لتناول الإفطار، يجب الحضور قبل الإفطار بنصف الساعة وعدم التأخّر عن الموعد.

6. ليس من إتيكيت التصرف خلال شهر رمضان زيارة الآخرين في وقت مبكّر، لانشغال أصحاب المنزل بإعداد الطعام، وهو ما يضعهم في موقف مُحرج لاضطرارهم أحيانًا إلى ترك الضيوف لتحضير الإفطار.

7. من إتيكيت شهر رمضان، التعامل بأدب وتهذيب مع الآخرين، وعدم التحجّج بأن الصيام هو السبب في إظهار السلوكيّات السيّئة، والتشاجر بشكل دائم بسبب الشعور بالجوع أو العطش.

8. في حالة الرغبة في منح الفقراء وجبات غذائيّة، يجب الحرص على وضعها في علب بلاستيكيّة، وتغليفها بشكل جيّد، بدون أن تكون هذه الوجبات ضئيلة الكمّ، أو لا تكفي لإشباع جوعهم بعد ساعات الصيام الطويلة.

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تعرفي على أهم قواعد إتيكيت التصرف خلال شهر رمضان