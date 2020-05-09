تعرفي على الطرق الصحيحة لنثر العطور

عالم العطور ساحر، يجذبنا بروائحه العذبة ويزيد جاذبيّتنا مهما كانت إطلالتنا! كثيرة هي مكوّنات العطور، بعضها ناعم مثل الزهور والمسك وأخرى قويّة كالعنبر والعود، لكن الأكيد أن كلّ مزيج منها فريد من نوعه، يحاكي كلّ سيدة لوحدها لدرجة تصبح رائحتنا جزء لا يتجزّأ من هويّتنا.

طبعاً نحن السيّدات العربيّات ندرك أهمية العطر، ولهذا نحن في بحث دائم عن أجدد العطور كما عن كل الحيل التي تجعل رائحتها تدوم خصوصاً في الطقس الحار. إنطلاقاً من هنا، كان علينا البدء بالخطوة الأولى لذلك، وهي اختيار العطر المناسب والتقنية الصحيحة لنثره.

خلال مقابلة ضمن برنامج Trending كشف صانع العطور الشهير Frédéric Malle عن بعض الحيل والأسرار التي يمكنكِ اللجوء إليها، معتبراً أن السيّدات العربيات يمتلكن ذوقاً رفيعاً في العطور، ولا يخطئن عند اختيار العطور القويّة لأنها الأكثر تلاؤماً مع الطقس الحار.

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أما بالنسبة للطريقة الصحيحة لنثر العطر، فقد اعتبر فريدريك أن تطبيقه على المعصمين (وهي الطريقة التقليديّة) هو من أفضل الطرق، أما إذا كنتِ تعتمدين طبقات ملابس عديدة، فقومي بتوزيعه على مختلف أنحاء ملابسكِ، لجعل رائحتكِ تفوح وتدوم لأطول فترة ممكنة.

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