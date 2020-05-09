المدوِّنة ديما الأسدي تعلّمك فنّ اختيار وتنسيق الألماس النادر من مجموعة داماس

ديما الأسدي شغوفة بعالم الموضة والجمال وبكلّ ما هو نادر وذي إصدارٍ محدود. تشارك أكثر من 200 ألف متابعٍ لمدوّنتها قواعد التأنّق بأبرز صيحات الأزياء والمجوهرات وكيفيّة إتقان كلّ إطلالة. أمّا اليوم، فتطلعنا على طرق تنسيق المجوهرات الفاخرة والنادرة التي تتمثّل بمجموعة داماس كلاسيكس، المصمّمة بعناية وخصوصيّة فائقة تعتمد حصراً قطع الألماس التي تعهدها فورإيفرمارك Forevermark.

تخضع كلّ قطعة ألماس من قبل فورإيفرمارك لاختبارات صارمة، حيث تحرص عمليّة الفحص والتدقيق إلى التحقّق من أنّ كلّ قطعة تتقاطع مع معايير النُّدرة والجماليّة الفريدة، كما والتعهيد المسؤول.

تتضمّن مجموعة داماس الكلاسيكيّة خواتم مرصّعة بالألماس مصمّمة بدقّة وعناية فائقتين، إلى جانب أقراط وقلادات مصاغة على أشكال ورود مرصّعة بأحجار فورإيفرمارك. وتضمّ المجموعة أيضاً تصاميم "تريلوجي" و"إتيرنيتي" مع سوار وعقد، كلّها مرصّعة بالألماس. صيغت هذه المجموعة بالكامل يدويّاً من قبل مصمّمي داماس المحترفين في مقرّ مصنعها في دبي.

تتجاوز قطع ألماس فورإيفرمارك المعايير التقليدية المعروفة بـ4 C’s ، وهي اللون والصفاء والقَطع والوزن بالقيراط، لضمان أجمل قطع ألماس في العالم. وتختبر عمليّة التقييم جودة الألماس الخام وجودة الصقل، حيث تتبع فورإيفرمارك معايير أكثر دقّةً وصرامة من تلك المعتمدة في قطاع المجوهرات فيما يتعلّق بقطع وصقل حجر الألماس.

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