أبرز موديلات تنانير رائجة في موسم ربيع وصيف 2020

تبقى التنانير من التصاميم التي لا تغيب عن ساحة الموضة، إذ أنها قطعة أساسية في خزانة كل مرأة تعشق الأنوثة والراحة. تنوّعت موديلات تنانير موسم ربيع وصيف 2020 وبرزت بأشكال متعددة تتناسب مع إطلالاتكِ المختلفة. من تنانير ذات طيات إلى تنانير طويلة مرفقة بشق وتنانير الدانتيل، لا بد لكِ من إمتلاك تنورة على الأقل من هذه التصاميم لتمنحي إطلالتكِ نكهة خاصة لا مثيل لها. سنعرض لكِ أبرز موديلات تنانير موسم ربيع وصيف 2020.

قماش الجينز رائج بقوة هذا الربيع، ورافق مختلف التصاميم مثل السترات، السراويل والقمصان، بالإضافة إلى التنانير، كما وأتى بتدرّجات الأزرق المختلفة. لا تترددي في اعتماد تنانير الجينز الميدي أو الطويلة في مختلف لوكاتكِ وتمتّعي بلوك عصري وشبابي في الوقت عينه. في حال كنتِ تعتقدين أن تنانير الجينز، لا تتماشى إلّا مع اللوكات الكاجوال، فأنتِ مخطئة. إليكِ بعض النصائح: لا تترددي في نقل إطلالتكِ إلى مستوى آخر من الأناقة وانتعلي مع تنانير الجينز الكعب العالي، بدلاً من السنيكرز أو الصنادل المسطّحة. كذلك، إلجئي إلى الألوان الداكنة في لوكاتكِ الرسمية وابتعدي عن تلك الفاتحة، التي تتناسب أكثر مع الإطلالات النهارية. أخيراً، اعتمدي أكسسوارات ملفتة ومرصّعة بالحبيبات البرّاقة، بالإضافة إلى حقائب ملوّنة.

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