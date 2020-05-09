الجرجير الحل السحري لمشاكل الب

للجرجير فوائده المدهشة على صعيديّ البشرة والشعر؛ ذلك أنه يتمتع بنسبة ماء عالية بالإضافة للمعادن الكثيرة فيه، ما يجعله واحداً من أفضل مكونات الأقنعة الموضوعة على البشرة والشعر على السواء.

يجدر بكِ بداية تحديد نوع بشرتكِ ومن ثم المضيّ قدماً في صنع المزيج الذي يناسبها؛ ذلك أن البشرة الدهنية تحتاج قوام "ماسك" مختلف عن تلك الجافة أو المختلطة وهكذا. بالمجمل، ستكون صاحبات البشرة الحساسة محظوظات أيضاً؛ إذ قلما يتسبّب الجرجير في حدوث تهيّج في البشرة، بل هو يبرّدها ويزيل الطفح عنها في معظم الحالات.

لذا، حريّ بك بداية معرفة نوع البشرة وتحديد هذا بدقة؛ ليس لقناع الجرجير فحسب، بل لكافة أنواع الماسكات التي تستخدمين؛ إذ اختيار المكونات المناسبة هو الخطوة الأهم في روتين العناية بالبشرة.

أقنعة الجرجير لبشرة رطبة في رمضانإليكِ بعض الـ "ماسكات" التي بإمكانكِ استخدامها لبشرتكِ، مستندة لمكوّنها الأساسي وهو الجرجير:

- قناع الجرجير والليمون: اهرسي كوباً من الجرجير مع نصف كوب من عصير الليمون واتركي المزيج على وجهكِ ما لا يقل عن ثلاثين دقيقة ومن ثم اشطفي بالماء الفاتر فالبارد. يناسب هذا الـ "ماسك" صاحبات البشرة الدهنية؛ ذلك أنه يوزان الدهنيات والأحماض في الوجه.

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أقنعة الجرجير لبشرة رطبة في رمضان- قناع الجرجير والشوفان وخل التفاح: في الغالب، يناسب هذا القناع جميع أنواع البشرة، لكنه في العادة يكون الأمثل لصاحبات البشرة الجافة والمتعبة بسبب اعتلالات ما. إن كنتِ تريدين تغذية بشرتكِ بمزيج غني، فليس هنالك أفضل من هذا. امزجي كوباً من الجرجير مع نصف كوب من الشوفان ونصف كوب من خل التفاح. اتركي المزيج على وجهكِ ما لا يقل عن أربعين دقيقة ومن ثم اشطفي بالماء الفاتر فالبارد، وكرّري استخدامه حوالي مرتين أسبوعياً.

أقنعة الجرجير لبشرة رطبة في رمضان- قناع الجرجير بالعسل: في حال كانت بشرتكِ تعاني من الجفاف والتعب، وكنتِ تشعرين أنها تبدو مصفرّة متعَبة، فإن هذا المزيج مثالي: كوب من الجرجير مع نصف كوب من العسل وعصرة ليمونة، وإن لم يكن الليمون يناسبكِ فبإمكانكِ استخدام الحليب كامل الدسم عوضاً عنه. اتركيه على وجهكِ ما لا يقل عن أربعين دقيقة.

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