إليك ما يحدث لك عند تناول الشاي الأخضر يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

الشاي الأخضر من بين المشروبات المفضلة لدى البعض، بينما لا يحبذه آخرون، لكن هل سألت يوما عن فوائده الغنية؟.. إليك لماذا ينبغي أن تشرب الشاي الأخضر كل يوم، وفق ما نقل "24" الإماراتي.

* الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الالتهابات وتقلل خطر الإصابة بالسرطان.

- يحرق كل كوب من الشاي الأخضر سعرات حرارية إضافية، وتساعد تركيبته على التخسيس، وتصغير الخصر.

- الشاي الأخضر من أفضل العلاجات الطبيعية لاحتباس السوائل والتورّم.

Advertisements

- على الرغم من أن الشاي الأخضر يحتوي على الكافيين إلا أنه يقلل التوتر بفضل تركيبته الغنية بمضادات الأكسدة.

- بحسب دراسات لجامعة هارفارد يساعد الشاي الأخضر على خفض نسبة الكولسترول الضار.

- من فوائد الشاي أنه يقلل الالتهابات التي تضر القلب والكبد، ويزيد صفاء البشرة.

- توجد أدلة على أن تناول الشاي يساعد على صفاء الذهن، ويحسن الخلايا المسؤولة عن العاطفة في الدماغ.