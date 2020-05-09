الامارات | بالصور.. Garrard للمجوهرات تكشف عن «ألوريا» الجديدة لعام 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. Garrard للمجوهرات تكشف عن «ألوريا» الجديدة لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لعالم الموضة والجمال قدرة على التغير السريع، الأمر الذي تحركه خيوط هذه الصناعة العالمية من جهة، والصيحات التي تنتشر كالحمى على منصات التواصل الاجتماعي، وقوة تأثير الشباب في تغيير كل ذلك بحسب ما يراه مناسباً من جهة أخرى، ومن كل هذه الفوضى الممتعة، تقدم هذه الصفحة نظرة نقدية وانتقائية سريعة لما يمكن أن يتناسب والمرأة الخليجية خصوصاً، والعربية عموماً.

إعداد: ندى الزرعوني

[email protected]

كشفت دار Garrard عن تشكيلتها المبتكرة من المجوهرات تحت عنوان ألوريا، حيث استوحى فريق التصميم المبدع لدى العلامة من النمط الفني الشهير الذي استعانت به الدار في واحدة من أبرز مهامها الملكية، والمتمثلة بصياغة ألماسة كولينان 1 الأكبر والأثمن على مر العصور.

وتجمع تشكيلة ألوريا بين ملامح التراث من جهة والمهارة الحرفية والتصميم العصري من جهة ثانية، لتقدم ابتكاراً مستوحى من الأيقونة الزخرفية التي أبدعتها الدار عند تنسيق ألماسة كولينان 1 على الصولجان الملكي عام 1910.

وتُعدّ تشكيلة ألوريا أحدث تشكيلات الدار ذات الطراز الملكيّ وبرؤية عصرية لإحدى التصاميم الأيقونية المتجذّرة عميقاً في تراث العلامة والمصنوعة يدوياً في ورشتها المتخصصة.

من جهة أخرى، ترتقي العلامة بلمستها المميزة في صياغة الذهب إلى آفاق جديدة ثلاثية الأبعاد، حيث أظهرت مهارة هائلة في صقله ليشرق ضمن صياغات متنوعة تضمّ الخواتم والأساور وأقراط الأذن المتدلية بكلّ رشاقة، بينما يزدان التصميم الزخرفي الجريء في نموذج «سوڤرن» بحبات ماسية تشرق من جميع الزوايا وفي كل قطعة من المجوهرات، كما أنه يتناغم مع الأحجار الكريمة النابضة بالألوان، والتي نجدها في الأحجار المقصوصة وفق قطع كاليبر في المجوهرات الأكبر حجماً وبألوان حيوية، بدءاً من الياقوت الوردي وترصيعات الألماس على الهياكل المبتكرة من الذهب الوردي، وصولاً إلى الياقوت الأصفر ومجموعات الألماس المرصّعة فوق تكوينات من الذهب الأصفر، إضافة إلى الزبرجد والألماس الأبيض المرصوف مع بعضه فوق هياكل من الذهب الأبيض.

Advertisements

ولا تخلو التصاميم من اللمسة المرحة التي يجيد الفريق الإبداعي بقيادة سارة برينتس إدخالها إلى كل قطعة، بينما تظهر لمسات البساطة الأنيقة في المجوهرات مع خواصها المتعددة الوظائف وطبيعتها المفعمة بالبهجة. وعلى غرار المشابك الذهبية التي تحمل ألماسة كولينان 1، والتي يمكن فتحها وعزلها عن الألماسة لارتدائها كدبوس زينة مستقل (كما في مجموعة كولينان 1 المتدلاة من تاج الدولة الإمبراطوري الذي شكّل بدوره إحدى المهام الملكية لدار Garrard)؛ وتتيح تصاميم ألوريا خيارات متنوعة للارتداء بما يلبّي شغف السيدات ويمنحهنّ إطلالات مذهلة في أي وقت وبكلّ سلاسة، حيث تأتي القلائد بأطوال قابلة للتعديل، أمّا أقراط الأذن فيمكن ارتداؤها كدبابيس أو مع أقراط أذن خلفية من لون مختلف. وفي بعض القطع، تبرز أنماط سوڤرن وهي مرصّعة بالألماس في جهة منها وبالميناء الأبيض في الجهة الأخرى، ضمن إبداع يعكس لون الميناء المحيط بألماسة كولينان 1. ويتم تعديل التصميم من خلال آلية مفصلية سرية تكشف عن انسيابية التكوين وتعكس قدرته على التكيّف. وتقديراً لرغبة الملكة ماري التي طلبت في زمانها تبديل الأحجار الكريمة لمجوهراتها بما يتناسب مع فستانها، قامت الدار بابتكار العديد من القلائد والأساور وأقراط الأذن ضمن التشكيلة الجديدة وفق نماذج زخرفية قابلة للفك والتركيب، ما يمنح السيدة العصرية إكسسوارات جذابة تليق بجميع المناسبات والإطلالات وتعكس مشاعرها الداخلية.

وفي السياق تقول سارة برينتس: «تجسّد تشكيلة ألوريا القيم السامية لدار Garrard، أي أنها تمثل المهارة الحرفية، والاستعمال المبتكر للأحجار الكريمة النادرة، وقدرة التصميم على التكيّف، فهذه التشكيلة تتميز بحضور راسخ، ونحن نتطلع بشوق لرؤية عاشقات العلامة وهنّ يرتدين تصاميم تعكس أسلوبهن المتفرد وشخصيتهن الواثقة».

الفخامة الواثقة

تتخذ علامة Garrard من مدينة لندن مقراً لها، ويمثل اسمها مرادفاً لسحر الفخامة الواثقة، ونجحت العلامة في ورشتها الخاصة بتحويل أشهر الأحجار الكريمة إلى مجوهرات خلابة، حيث تلاقت الأحجار النفيسة مع المهارة الفنية التي عُرفت بها الدار. وتتميز إبداعات العلامة من المجوهرات الاستثنائية بحضور عصري لا يخبو ألقه مع الزمن، وهذا ما نجده في مختلف ابتكاراتها انطلاقاً من صياغة ألماسة كولينان 1 الأيقونية إلى مجموعات التيجان التي تزيّن إطلالات الأميرات في المناسبات الوطنية. وبعد نحو 300 عام من النجاح، تواصل الدار عبر فريقها الرائد في عالم تصميم المجوهرات وخبرائها المختصين في مجال الأحجار الكريمة والحرفيين المهرة ترسيخ مكانتها كرمز مرافق للحظات الثمينة، واسم موثوق في أوساط المجتمع الملكي والعملاء المميزين من حول العالم.

- لا تخلو التصاميم من اللمسة المرحة التي تجيد سارة برينتس إدخالها إلى كل قطعة.

- ترتقي العلامة بلمستها المميزة في صياغة الذهب إلى آفاق جديدة ثلاثية الأبعاد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news