الامارات | كاتب بوسني يفوز بجائزة غوته

شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب بوسني يفوز بجائزة غوته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الكاتب البوسني، جواد كاراحسن، أول من أمس، بجائزة غوته لعام 2020. وتتضمن قائمة أعمال كاراحسن روايات ومسرحيات ومقالات للوساطة بين الشرق والغرب وبين الإسلام والمسيحية. ومن بين أكثر أعماله أهمية: «سارة وسيرافينا»، و«سولاس أوف ذا نايت سكاي». وتمنح مدينة فرانكفورت جائزة غوته، التي تبلغ قيمتها 50 ألف يورو (54 ألف دولار) كل ثلاث سنوات لشخص بارز، على أعماله الإبداعية التي تستحق شرف أن تخلد بذكرى الكاتب الألماني غوته. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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