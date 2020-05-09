الامارات | 5 نصائح لصيام الأطفال في رمضان‬‬

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لصيام الأطفال في رمضان‬‬ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع طغيان الأجواء الرمضانية على المنازل من ديكورات وفوانيس، إضافة إلى الطقوس المختلفة بحسب الثقافات والموائد العامرة، يشعر الأطفال الصغار بالرغبة في الصوم، حتى قبل بلوغ السن التي تفرض عليهم الصيام، وذلك لتكتمل فرحتهم بهذه الأجواء. وتدفعهم هذه الرغبة إلى مشاركة الأهل في الأجواء الرمضانية بالبدء بالصوم، سواء بشكل تدريجي وهم في سن صغيرة، أو الالتزام بالصيام بشكل تام. وقدم استشاري طب الأطفال في مستشفى الزهراء بدبي، الدكتور محمد وصفي الأبياري، خمس نصائح أساسية ومهمة لصيام الأطفال خلال شهر رمضان المبارك. ‬

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