الامارات | روبرت دي نيرو: انتظروا عروضاً سينمائية في الهواء الطلق

شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت دي نيرو: انتظروا عروضاً سينمائية في الهواء الطلق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مؤسسو مهرجان ترايبيكا السينمائي أنهم سينظمون، الصيف المقبل، سلسلة عروض للأفلام في الهواء الطلق بالولايات المتحدة، وهو نشاط بات رائجاً، في ظل تدابير مكافحة «كوفيد-19».

وأشار المنظمون، الذين تعاونوا مع شركة «آي ماكس» الكندية، ومشغل الاتصالات الأميركي «إيه تي آند تي»، إلى أن العروض ستستخدم منشآت موجودة أصلاً، إضافة إلى مواقع جديدة ستستحدث لهذه الغاية.

وقال النجم الهوليوودي روبرت دي نيرو، أحد مؤسسي المهرجان: «متحمسون لفكرة إعطاء الناس أمراً ينتظرونه خلال الصيف، واستحداث طريقة جديدة لرؤية الأفلام التي يمكن للناس الإفادة منها بكل أمان». وسيعلن عن البرمجة قبل إطلاق الجولة في 25 يونيو المقبل، وستشمل أفلاماً جديدة وأخرى كلاسيكية، إضافة إلى عرض أحداث موسيقية ورياضية.

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ويعتزم منظمو الحدث إقامته عبر «يوتيوب»، بمشاركة مهرجانات سينمائية عالمية كبرى، بين 29 مايو الجاري والسابع من يونيو المقبل.

وتشكل السينما في الهواء الطلق أحد أركان الثقافة الشعبية الأميركية. وجرى تدشين أول مساحة من هذا النوع مع متفرجين في سيارات متوقفة أمام شاشة خارجية، سنة 1933، بولاية نيو جيرزي.

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